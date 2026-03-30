Минимальные пенсии 2026: некоторые получат более чем на 1 000 грн

Весной 2026 года для ряда украинских граждан Пенсионных фонд Украины (ПФУ) начислит повышенные суммы выплат за счет общей индексации и пересмотра по отдельным законам. В частности, некоторые категории граждан получат минимальную пенсию более чем на 1 000 грн больше.

О том, какой группе украинцев существенно пересмотрели выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

У кого выросла минимальная пенсия более чем на 1 000 грн

По информации Пенсионного фонда, в марте в Украине повысились среди прочего пенсии для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и имеющих выплаты по инвалидности.

Соответствующий вопрос регулирует статья 54 закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Выплаты выросли на коэффициент 1,121. Учитывая это, размеры минимальных пенсий теперь установлены на таком уровне:

I группа инвалидности — 11 048 грн (выше на около 1 190 грн);

II группа инвалидности — 8 838 грн (больше на 950 грн);

III группа инвалидности и дети с инвалидностью — 6 813 грн (выше на более чем 735 грн).

Также повышение распространилось на ликвидаторов аварии первой категории и их семей. В списке те, кому пенсии считают или по заработной плате во время ликвидации, или по отдельной формуле — от пятикратной минимальной заработной платы.

Читайте также:

По данным ПФУ, при перерасчете поднялся и показатель средней заработной платы, который учитывается в формуле. Сейчас он равен более 9 990 грн.

Кому урезали высокие пенсионные выплаты в 2026 году

Граждане, которые получают пенсии по специальным законам, в дальнейшем будут иметь право на начисление средств в рамках правительственного ограничения на максимальные размеры. Речь идет о суммах, которые выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан.

В 2026-м четко лимитированная сумма составляет 25 950 грн. Если пенсия будет превышать такой уровень, то будут применяться понижающие коэффициенты. В частности, если размер пенсии составит от 10 до 11 прожиточных минимумов, то будут начислять 50% этой части.

В этот список попали государственные служащие, прокуроры, судебные эксперты, нардепы, работники Нацбанка, чиновники, дипломаты, чиновники местного самоуправления, ученые, военные, а также чернобыльцы.



Ранее Новини.LIVE сообщали, что в апреле Пенсионный фонд осуществит пересмотр сумм выплат для работающих пенсионеров. В частности, пересчитают суммы для тех, у кого после последнего перерасчета/назначения пенсии стаж вырос на 24 месяца.

Также Новини.LIVE писали, как украинцам выбрать дату для обращения за назначением пенсионных выплат, ведь закон предусматривает четко определенные сроки. Если не знать некоторые нюансы, можно потерять определенную сумму денег.

Частые вопросы

Как получить пенсии пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЭС

Подать заявление на получение такой пенсии можно лично или через законного представителя, отправкой документов по почте или заполнив заявление онлайн на сайте. Среди документов, в частности, необходимо подать заявление на назначение пенсии, справку о регистрации места жительства, паспорт, идентификационный код, справку о заработной плате за работу в зоне отчуждения, справку о периоде (периодах) участия в ликвидации последствий аварии, удостоверение пострадавшего вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Можно ли вдове чернобыльца получить доплату к пенсии

По информации юристов, для того, чтобы оформить пенсию вдове чернобыльца первой и других категорий, нужно подтвердить родственные связи, а также статус получателя. Если пенсия умершего чернобыльца была занижена, то вдова может подать в суд для перерасчета. Такое право регулируется нормами украинского законодательства.