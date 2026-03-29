Главная Финансы Новые правила с 1 апреля: пенсионерам грозит потеря выплат

Новые правила с 1 апреля: пенсионерам грозит потеря выплат

Дата публикации 29 марта 2026 06:10
Пожилой мужчина на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

С 1 апреля 2026 года некоторые украинские граждане могут потерять право на начисление пенсии. Для сохранения выплат нужно выполнить рекомендации Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщили в одном из управлений ПФУ, передают Новини.LIVE.

Что пенсионеры должны сделать до 1 апреля

Как отмечают в Пенсионном фонде, рекомендации актуальны лишь для нескольких категорий граждан. Речь идет о тех, кто живет за границей, на оккупированных территориях, или, кто выехал оттуда.

Для сохранения права на дальнейшее начисление выплат необходимо в обязательном порядке подтвердить органам ПФУ отсутствие факта получения выплат от РФ. Такое требование предусмотрено правительственным постановлением №126.

Нормы постановления касаются тех граждан, которые в конце 2025 года выполнили требование прохождения идентификации личности, однако проигнорировали просьбу подтвердить отсутствие пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания от органов пенсионного обеспечения России.

Если такое требование не будет соблюдено, с 1 апреля 2026 года гражданам может грозить прекращение начисления пенсий.

Правила подтверждения отсутствия выплат от РФ

В Пенсионном фонде пояснили, что граждане могут воспользоваться несколькими вариантами для соответствующего оповещения. А именно:

  1. На портале ПФУ в личном кабинете. Там необходимо выбрать опцию "Дистанционное информирование" и поставить отметку в разделе "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения РФ".
  2. Через видеоидентификацию. Граждане могут дать такой ответ на вопрос представителя ПФУ, что будет зафиксировано в решении по результатам видеосвязи.
  3. В отделении Пенсионного фонда. Там также нужно будет только проставить специальную отметку в бланке.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на какие суммы пенсий можно претендовать при получении минимальной зарплаты. Сейчас минимально начисляют гражданам с достаточным страховым стажем почти 3 500 грн/мес.

Еще Новини.LIVE писали, вырастут ли возрастные надбавки в результате индексации в Украине. В Пенсионном фонде отметили, что речь идет о доплатах, которые начисляют в возрасте 70 — 74 года, 75 — 79 лет и более 80 лет.

Частые вопросы

До какого числа надо пройти видеоидентификацию

По информации ПФУ, граждане, выехавшие за пределы страны, проживающие на оккупированных территориях, или выехавшие оттуда, обязаны до 1 июля текущего года пройти видеоидентификацию. Если это не сделать, то можно потерять право на пенсии.

В частности, украинцы могут подтвердить личность в режиме видеоконференцсвязи на портале Пенсионного фонда.

Как узнать, пройдена ли идентификация

В 2026 году гражданам предоставлена возможность проверить факт прохождения физической идентификации, а также дату осуществления соответствующей операции на портале е-услуг Пенсионного фонда.

Кроме того, узнать сведения о физической идентификации можно в мобильном приложении ПФУ. Там теперь содержится специальный сервис "Моя идентификация".

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
