Пенсии с 1 апреля: у двух категорий украинцев увеличатся суммы

С 1 апреля 2026 года в Украине пенсионное обеспечение некоторых граждан претерпит изменения. Речь идет о запланированном ежегодном автоматическом перерасчете выплат для тех пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Перерасчет работающим пенсионерам с 1 апреля

С апреля текущего года Пенсионный фонд осуществит пересмотр сумм выплат для работающих пенсионеров, который будет базироваться на обновленном объеме страхового стажа и, в некоторых случаях, на доходах за предыдущие два года.

Механизм перерасчета предусматривает учет приобретенного гражданином при продолжении трудовой деятельности дополнительного страхового стажа, что увеличит коэффициент стажа.

Выплаты будут пересчитаны в следующих случаях:

В случае, если после последнего перерасчета/назначения пенсии гражданин в дальнейшем работал и набрал дополнительно минимум 24 месяца стажа; В случае, если со времени последнего пересмотра прошло два года, и за этот период было приобретено хотя бы часть дополнительного страхового стажа.

В случае отсутствия вышеуказанных условий автоматического пересмотра не будет.

Согласно правилам, следующий перерасчет сумм будет возможен не ранее, чем через два года после последнего пересмотра.

При этом на размер повышения будут влиять два фактора: дополнительный страховой стаж и заработная плата, если ее учет увеличит пенсию. В то же время, все перерасчеты состоятся в рамках максимальной планки для начисления выплат в 2026 году — 25 950 грн.

Когда начислят повышенные суммы пенсий

Как объясняют в ПФУ, перерасчет работающим пенсионерам будет осуществлен в апреле, однако суммы выплат поступят только через два месяца. Поскольку в Госреестр общеобязательного государственного соцстрахования информация об уплате единого взноса за первый квартал 2026 года поступит только в мае, начисление средств будет осуществлено позже.

Учитывая это, уже в июне пенсионеры получат повышенные суммы пенсионных выплат и доплату сразу за два месяца. Перерасчет будет проведен без дополнительных обращений.

Частые вопросы

Как изменятся выплаты для пенсионеров после 70 лет

Также для некоторых пенсионеров с апреля изменятся выплаты благодаря надбавкам за возраст. Они предусмотрены, если в предыдущем месяце гражданин достиг 70, 75 и 80 лет. Ежемесячные компенсационные выплаты начислят, если пенсия не превышает 10 340 грн, в таком размере:

300 грн — для лиц в возрасте 70-75 лет;

456 грн — для пенсионеров 75-80 лет;

570 грн — для тех, кому более 80 лет.

Когда ждать доплаты к пенсиям в сумме 1 500 грн

В апреле для почти 13 миллионов граждан будет осуществлена разовая доплата в сумме 1 500 грн. В списке получателей: пенсионеры по возрасту, лица с инвалидностью и другие уязвимые группы граждан.

Согласно правилам, средства начислят автоматически, без дополнительных обращений. Их выплатят через те же механизмы, по которым происходит начисление пенсии: на банковский счет или через почту.