Перерахунок пенсії: українці можуть подати запит через Дію

У 2026 році пенсіонери можуть звернутися за індивідуальним перерахунком виплат до Пенсійного фонду України (ПФУ), подавши заяву і додаткові документи, що дають право на перегляд виплат. Зокрема, громадяни можуть скористатися можливістю самостійно подати заявку через портал державних послуг "Дія".

Кому з пенсіонерів передбачені індивідуальні перерахунки пенсій

За інформацією Пенсійного фонду, індивідуальний перерахунок пенсій може здійснюватися пенсіонерам у таких випадках:

у разі появи бажання перейти з одного виду пенсії на інший;

якщо не було враховано стаж під час призначення/попереднього перерахунку пенсії;

якщо є документ про заробітну плату за інші 60 місяців до 1 липня 2000 року;

якщо є документи, що підтверджують право на встановлення до пенсії надбавок, підвищень, додаткових пенсій, пенсії за особливі заслуги.

Як дистанційно подати заяву на перерахунок пенсії

Запит на перерахунок пенсії за віком або інших видів виплат громадяни можуть подати через портал державних послуг "Дія".

Для цього необхідно виконати кілька кроків на порталі. А саме:

увійти у кабінет громадянина або зареєструватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

обрати потрібну послугу для перерахунку;

заповнити необхідні дані;

додати потрібні відскановані документи;

підписати заяву електронним підписом.

Для заповнення електронної форми заяви на перерахунок пенсії знадобляться такі документи:

сканована копія картки платника податків;

копія паспорта (або посвідки);

інші документи залежно від виду пенсії та даних заявника.

У разі ухвалення необхідного рішення про перерахунок пенсії відповідне сповіщення відправлять на електронну пошту. Після цього рішення можна буде завантажити та роздрукувати в кабінеті громадянина в розділі "Послуги — Отримані документи".

Як переглянути статус заяви на перерахунок

Здійснити перевірку статусу заяви можна в особистому кабінеті на порталі держпослуг "Дія". Для цього необхідно натиснути на своє прізвище у правому верхньому кутку та обрати необхідний розділ. Після цього перейти до розділу "Послуги" та "Замовлені послуги".

Що робити, якщо заяву було відхилено

У разі відмови у розгляді заяви — необхідно ознайомитися з причиною відмови в розділі "Зверніть увагу". Якщо йдеться про технічну помилку, то можна звернутися до чатбота для аналізу ситуації. Однак, якщо було вказано конкретну причину відмови, то в разі незгоди варто звернутися до Пенсійного фонду за номером телефону 0 800 503 753 чи написавши листа на е-пошту.