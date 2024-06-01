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Перерасчет пенсий в Украине — кто получит на 4 тыс. больше

1 июня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в 2024 году — кто получил 4 тыс. грн повышения
Пожилой человек. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине с 1 июня части пенсионеров повысят выплаты, а в целом в этом году размер средней пенсии повысили на 400 гривен. Однако у одной категории сумма выросла в среднем на 4 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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С начала года средняя пенсия повысилась с 5,3 до 5,7 тыс. гривен. Однако суммы существенно отличаются в регионах. Так, в столице Украины средние пенсии составляют 7,84 тыс. гривен, а в Тернопольской области — всего 4,39 тыс. гривен.

От общей суммы в 10,1 млн человек 3 тыс. гривен получают 2,72 млн человек (26,84%). Пенсия от 3 до 4 тыс. гривен выплачивается для 1,7 млн ​​человек (17,2%). Выплату до 4 тыс. грн выплачивают для 44% пенсионеров.

Если учесть и тех, кто получает до 5 тыс. грн, то такая выплата — у 62,6% украинцев на пенсии.

Поэтому львиная доля пенсионеров не имеет средней пенсионной выплаты в 5,7 тыс. грн.

 

выплаты
Источник: Oboz.ua

Кто получил на 4 тыс. грн больше

Пенсия для судей (пожизненное содержание) — рассчитывается по особой формуле.

Так, если для обычных граждан при расчете коэффициент замещения (процент от обычной заработной платы, получаемый на пенсии), не может превышать 30%, то для судей, имеющих 35 лет стажа, — 80%.

Размер ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке составляет 50% судейского вознаграждения, работающего на должности. За каждый год работы в должности судьи более 20 лет размер увеличивается на два процента от денежного содержания судьи.

Поэтому выплата с начала года выросла на 4,03 тыс. гривен, достигнув в среднем 103,87 тыс. гривен. Для других граждан такая сумма недостижима, поскольку максимальная пенсия для простых пенсионеров не может превышать 10 прожиточных минимумов, то есть 23,61 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня 2024 года в сфере социальной помощи ожидаются изменения. Так, в июне некоторым пенсионерам начислят повышенные выплаты из-за особенностей законодательства, а переселенцам предоставят возможность получать новую помощь — субсидию на арендуемое жилье.

Также мы писали, что на выплату пенсий было направлено 60,9 миллиарда гривен. За весь май Пенсионный фонд предоставил 826 тысяч услуг гражданам, обратившимся за помощью.

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ПФУ
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пенсии

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