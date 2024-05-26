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ПФУ завершив виплати пенсій — скільки коштів спрямували за травень

26 травня 2024 15:58
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Ірина Шпак
редактор
Пенсійний фонд завершив виплати пенсій за травень — деталі
Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Пенсійний фонд України (ПФУ) 24 травня завершив виплати пенсій за травень. Відомо, скільки коштів було спрямовано на пенсійні виплати. 

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

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Детальніше про пенсії за травень

24 травня на виплату пенсій було спрямовано 60,9 мільярда гривень. За весь травень Пенсійний фонд надав 826 тисяч послуг громадянам, які звернулися за допомогою.

Станом на 24 травня виділено 2970,5 мільйона гривень на виплату житлових субсидій та пільг, а також 2515,9 мільйона гривень на страхові виплати. Ці суми спрямовані на підтримку населення та забезпечення соціальних гарантій у складний економічний період.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у червні в Україні збільшаться виплати декількох категорій осіб. Зокрема, зростуть пенсії тих, хто продовжує працювати. Це передбачено відповідними законодавчими актами.

Ми також писали, що від початку 2024 року деякі категорії українських пенсіонерів отримали підвищені виплати. Також частина українців тепер отримує максимальний розмір пенсії.

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пенсії
ПФУ
гроші
пенсіонери

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