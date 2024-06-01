Пенсії у 2024 році — хто отримав 4 тис. грн підвищення

Людина похилого віку. Фото: Freepik

В Україні з 1 червня частині пенсіонерів підвищать виплати, а загалом цього року розмір середньої пенсії підвищили на 400 гривень. Проте в однієї категорії сума зросла у середньому на 4 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Так, з початку року середня пенсія підвищилась з 5,3 до 5,7 тис. гривень. Однак, суми суттєво відрізняються в регіонах. Так, у столиці України середні пенсії становлять 7,84 тис. гривень, а в Тернопільській області — всього 4,39 тис. гривень.

Від загалу у 10,1 млн людей 3 тис. гривень отримують 2,72 млн осіб (26,84%). Пенсія від 3 до 4 тис. гривень виплачується для 1,7 млн ​​осіб (17,2%). Виплату до 4 тис. грн виплачують для 44% пенсіонерів.

Якщо ж врахувати і тих, хто отримує до 5 тис. грн, то така виплата у 62,6% українців на пенсії.

Тому левова частка пенсіонерів не мають середньої пенсійної виплати у 5,7 тис. грн.

Джерело: Oboz.ua

Хто отримав на 4 тис. грн більше

Пенсія для суддів (довічне утримання) розраховується за особливою формулою.

Так, якщо для звичайних громадян під час розрахунку коефіцієнт заміщення (процент від звичайної заробітної плати, який отримують на пенсії), не може перевищувати 30%, то для суддів, які мають 35 років стажу — 80%.

Розмір щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці становить 50% суддівської винагороди, котрий працює на відповідній посаді. За кожен рік роботи на посаді судді більш ніж 20 років розмір збільшується на два відсотки від грошового утримання судді.

Тому виплата з початку року зросла на 4,03 тис. гривень, досягнувши у середньому 103,87 тис. гривень. Для інших громадян така сума є недосяжною, оскільки максимальна пенсія для простих пенсіонерів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, тобто 23,61 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року у сфері соціальної допомоги очікуються зміни. Так, у червні деяким пенсіонерам нарахують підвищені виплати через особливості законодавства, а переселенцям нададуть можливість отримувати нову допомогу — субсидію на орендоване житло.

Також ми писали, що на виплату пенсій було спрямовано 60,9 мільярда гривень. За весь травень Пенсійний фонд надав 826 тисяч послуг громадянам, які звернулися за допомогою.