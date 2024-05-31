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Соцвиплати та допомога ВПО — яких змін чекати з 1 червня

31 травня 2024 08:43
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Соцдопомога з 1 червня — які важливі зміни чекають українців
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

З 1 червня 2024 року у сфері соціальної допомоги очікуються деякі зміни. Зокрема, наступного місяця частині пенсіонерів нарахують більші виплати через особливості законодавства, а переселенцям нададуть можливість отримувати нову допомогу — субсидію на орендоване житло.

Про це йдеться у матеріалах Кабінету міністрів.

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Більші пенсії для українців з 1 червня

Згідно з українським законодавством, у червні літні громадяни, які продовжують працювати, отримають більший розмір пенсії, адже нарахують підвищення за два попередні місяці. Йдеться про автоматичний перерахунок пенсій, здійснений у квітні. Кошти надійдуть із запізненням через особливості подання звітності.

Перерахунок торкнувся тільки тих громадян, у яких є більш ніж 24 місяці страхового стажу після попереднього перерахунку/досягнення права на отримання пенсійної виплати за віком.

Виплати для переселенців у червні

У червні цього року українці зможуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО), а також матеріальну допомогу одразу на всю родину в одній заяві у мобільному застосунку "Дія".

До цього потрібно було оформлювати довідку та виплати виключно на себе та дитину. У застосунку можна подавати заяву на всіх членів родини, також є можливість подати заяви на виплати на дітей, які були народжені після переміщення.

Влітку продовжить діяти держпрограма допомоги для переселенців. З березня для ВПО з числа найбільш вразливих, виплати було продовжено ще на шість місяців. Право залишили за людьми, які не можуть працювати, здійснюють догляд за дітьми, важко хворими громадянами, особами, які мають інвалідність, мають маленькі доходи або їх відсутність.

З 1 червня суми допомоги для громадян зі статусом внутрішньо переміщених осіб не зміняться:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. гривень;
  • для інших осіб — 2 тис. гривень.

Гроші надаються щомісяця 15-го та 28-го числа.

Соцдопомога для евакуйованих з двох нових областей

З червня люди, які евакуюються із Харківської та Сумської області, зможуть отримати повторно виплати ВПО. Тоді як за правилами, на повторні виплати ніхто не має права.

Влада ухвалила таке рішення через загострення ситуації з ворожими обстрілами цих областей. Йдеться про тих, кого було включено у списки евакуйованих, які формує місцева влада. Такі громадяни матимуть право на виплати на шестимісячний термін.

Субсидія на оренду житла для ВПО

З червня влада обіцяла запровадити новий вид державної допомоги для переселенців — субсидію на оренду житла.

Розмір субсидії буде враховувати вартість оренди у регіонах та містах, яка може по країні суттєво відрізнятися. Сума залежатиме від:

  • кількості громадян у складі сім'ї, котра буде орендувати житло;
  • доходів та здатності оплачувати оренду.

Переселенці платитимуть за оренду 20−30% сімейного доходу, а решту оплати візьме на себе держава.

Міжнародна допомога для ВПО

Ще в червні діятиме для переселенців у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Харківській областях, які постраждали від воєнних дій, програма допомоги за проєктом Консорціуму Реагування. Гроші нададуть тим, хто належить до вразливих категорій.

Розмір фінансової допомоги становить 3,6 тис. грн на особу. Гроші виплатять за тримісячний період, тобто загалом можна буде отримати 10,8 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські діти зможуть відпочити у Туреччині. Східна країна розгляне можливість відпочинку дітей з Одещини з числа військових та ВПО.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році продовжаться ретельні перевірки переселенців на право на соціальну допомогу. Йдеться про моніторинг місць проживання.

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ВПО
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субсидії
фінансова допомога

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