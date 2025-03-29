Пенсии в Украине — какие суммы и нюансы перерасчета выплат в апреле

Люди пенсионного возраста с бумагами. Фото: Freepik

В апреле 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) пересмотрит размер выплат гражданам, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе. Известно, как могут измениться суммы выплат после перерасчета.

Это предусмотрено ст. 42 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Важные нюансы перерасчета пенсий в апреле

Ожидается, что пересмотру размера пенсий подлежат выплаты 629 тыс. работающих граждан пожилого возраста. Всего в стране насчитывается 2,8 млн работающих пенсионеров со средним размером пенсии 6,3 тыс. грн.

Пенсии пересчитают для тех граждан, которые по состоянию на 1 марта имели ровно два года приобретенного стажа после выхода на заслуженный отдых. Также перерасчету подлежат выплаты тех, кто имеет менее двух лет стажа, однако со времени назначения или предыдущего пересмотра прошло более двух лет.

"Дата проведения перерасчета работающим пенсионерам — 1 апреля 2025 года. В то же время перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года (срок подачи отчетов — до 10 мая)", — сообщают в фонде.

Таким образом, пенсионерам, которым проведут перерасчет, начислят повышенные размеры выплат за предыдущие месяцы ориентировочно в июне 2025 года.

Как могут измениться суммы после перерасчета

Как и в прошлом году, суммы новых выплат украинцам, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, будут индивидуальны. Большую роль играет уровень заработной платы, которую имел пенсионер.

Если человек имеет размер пенсии 5 тыс. грн с приобретенным страховым стажем в 30 лет, после перерасчета сумма вырастет более чем на 300 грн.

Если размер пенсионной выплаты превышает 6 тыс. грн со стажем 30 лет, то уровень повышения составит около 400 грн, а если 7 тыс. грн, то более 500 грн.

Соответствующий перерасчет пенсий осуществят без необходимости дополнительного обращения в Пенсионный фонд.

Ранее мы рассказывали, что украинские граждане, которые вышли на заслуженный отдых давно, имеют меньший размер выплат против сумм тех, кто вышел недавно. Таков эффект устаревшей формулы расчета пенсии.

Также мы писали, что не все из пенсионеров в возрасте 70,75 и 80 лет имеют право на спецдоплаты к пенсиям. Законодательство предусматривает некоторые ограничения.