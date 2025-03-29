Пенсії в Україні — які суми та нюанси перерахунку виплат у квітні

Люди пенсійного віку з паперами. Фото: Freepik

У квітні 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) перегляне розмір виплат громадянам, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку. Відомо, як можуть змінитися суми виплат після перерахунку.

Це передбачено ст. 42 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Важливі нюанси перерахунку пенсій у квітні

Очікується, що перегляду розміру пенсій підлягають виплати 629 тис. громадян похилого віку, які працюють. Загалом в країні налічується 2,8 млн працюючих пенсіонерів з середнім розміром пенсії 6,3 тис. грн.

Пенсії перерахують для тих громадян, які станом на 1 березня мали рівно два роки набутого стажу після виходу на заслужений відпочинок. Також перерахунку підлягають виплати тих, хто має менш ніж два роки стажу, проте з часу призначення чи попереднього перегляду минуло більш ніж два роки.

"Дата проведення перерахунку пенсіонерам, що працюють, — 1 квітня 2025 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року (строк подачі звітів — до 10 травня)", — повідомляють у фонді.

Таким чином, пенсіонерам, яким проведуть перерахунок, нарахують підвищені розміри виплат за попередні місяці орієнтовно у червні 2025 року.

Як можуть змінитися суми після перерахунку

Як і минулого року, суми нових виплат українцям, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, будуть індивідуальні. Велику роль грає рівень заробітної плати, яку мав пенсіонер.

Якщо людина має розмір пенсії 5 тис. грн з набутим страховим стажем у 30 років, то після перерахунку сума зросте на понад 300 грн.

Якщо розмір пенсійної виплати перевищує 6 тис. грн зі стажем 30 років, то рівень підвищення становитиме близько 400 грн, а якщо 7 тис. грн, то понад 500 грн.

Відповідний перерахунок пенсій здійснять без необхідності додаткового звернення до Пенсійного фонду.

Раніше ми розповідали, що українські громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок давно, мають менший розмір виплат проти сум тих, хто вийшов недавно. Таким є ефект застарілої формули розрахунку пенсії.

Також ми писали, що не всі з пенсіонерів віком 70,75 та 80 років мають право на спецдоплати до пенсій. Законодавство передбачає деякі обмеження.