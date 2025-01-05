Пенсии в Украине — кто должен подать заявление для перерасчета выплат в 2025 году

Пожилые люди. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кому из работающих пенсионеров нужно обращаться с заявлением для перерасчета пенсии в 2025 году. Такое требование коснется только части граждан.

Об этом говорится на странице ПФУ в Facebook.

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Когда подавать заявление для перерасчета выплат работающим пенсионерам

Так, в одном из комментариев граждане попросили уточнить, в каких случаях нужно обращаться в органы Пенсионного фонда для перерасчета пенсии, если лицо продолжает работать, а в каких пересчет осуществляется в автоматическом режиме.

В ПФУ объяснили, что порядок осуществления перерасчета пенсий гражданам, продолжающим трудовую деятельность, определен в ст. 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и в постановлении ПФУ от 18.05.2018 № 10-1.

По правилам, пенсионные выплаты автоматически пересматривают пенсионерам, которые после предыдущего перерасчета пенсии работали и приобрели 24 месяца страхового стажа, или отработавшим менее двух лет, однако от назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло 24 месяца. Пенсионерам, которым начисляют пенсию за выслугу лет, перерасчет производят в случае достижения пенсионного возраста.

Относительно обращения в ПФУ с заявлениями, то такое требование касается тех работающих граждан, у которых приобретение страхового стажа в 24 месяца наступит позже 1 апреля текущего года.

"Если до апреля наступило 24 месяца, то автоматически, а позже — то подавать заявление нужно, можно и онлайн", — говорится в пояснении на странице ПФУ в соцсети.

Как и когда изменится размер пенсий после перерасчета

В ПФУ отметили, что размер повышения пенсий после пересчета у каждого из пенсионеров будет индивидуальным, ведь в формуле для исчисления пенсии растет коэффициент стажа или коэффициент стажа и зарплаты.

"Размер повышения зависит от того, какой страховой стаж уже есть у человека и какой заработок получал в период работы", — отметили в фонде.

Ожидается, что перерасчет с апреля будет проведен после того, как в Госреестр общеобязательного госсоциального страхования поступят данные об уплате единого взноса за первый квартал 2024 года. Таким образом, пенсионеры, имеющие право на перерасчет, получат увеличенные суммы пенсий и доплату в июне, с учетом предыдущих месяцев, начиная с 1 апреля.

Ранее мы писали, кому из украинцев государство гарантирует пенсионную выплату в 40% от минимальной заработной платы. В 2025 году для 65-летних неработающих граждан со стажем 30-35 лет сумма составит 3,2 тыс. грн.

Также мы сообщали, что пенсионеры могут получить специальную помощь почти в 1 тыс. грн. Согласно нормам закона, для такой доплаты возраст граждан должен превышать 80 лет.