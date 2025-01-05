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Перерахунок пенсій у 2025 році — ПФУ уточнив важливі нюанси

5 січня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто має подати заяву для перерахунку виплат у 2025 році
Люди похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, кому із працюючих пенсіонерів потрібно звертатися із заявою для перерахунку пенсії у 2025 році. Така вимога торкнеться тільки частини громадян.

Про це йдеться на сторінці ПФУ у Facebook.

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Так, в одному з коментарів громадяни попросили уточнити, в яких випадках потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду для перерахунку пенсії, якщо особа продовжує працювати, а в яких — перерахунок здійснюється в автоматичному режимі.

У ПФУ пояснили, що порядок здійснення перерахунку пенсій громадянам, які продовжують трудову діяльність, визначений у ст. 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та в постанові ПФУ від 18.05.2018 № 10-1.

За правилами, пенсійні виплати автоматично перерахують пенсіонерам, які після попереднього перерахунку пенсії працювали і набули 24 місяці страхового стажу, або тим, хто відпрацював менш ніж два роки, однак від призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло 24 місяці. Пенсіонерам, яким нараховують пенсію за вислугу років, перерахунок здійснять у разі досягнення пенсійного віку.

Щодо звернення до ПФУ із заявами, то така вимога стосується тих працюючих громадян, у яких набуття страхового стажу у 24 місяці настане пізніше 1 квітня поточного року.

"Якщо до квітня настало 24 місяці, то автоматично, а пізніше — то подавати заяву потрібно, можна і онлайн", — йдеться у пояснення на сторінці ПФУ у соцмережі.

Як і коли зміниться розмір пенсій після перерахунку

У ПФУ зазначили, що розмір підвищення пенсій після здійснення перерахунку у кожного з пенсіонерів буде індивідуальним, адже в формулі для обчислення пенсії зростає коефіцієнт стажу або коефіцієнт стажу та зарплати.

"Розмір підвищення залежить від того, який страховий стаж вже має людина та який заробіток одержувала в період роботи", — зауважили у фонді.

Очікується, що перерахунок з квітня проведуть після того, як до Держреєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування надійдуть дані про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року. Таким чином, пенсіонери, які матимуть право на перерахунок, отримають збільшені суми пенсій та доплату у червні, з урахуванням попередніх місяців, починаючи з 1 квітня.

Раніше ми писали, кому з українців держава гарантує пенсійну виплату у 40% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році для 65-річних непрацюючих громадян зі стажем 30-35 років сума становитиме 3,2 тис. грн.

Також ми повідомляли, що пенсіонери можуть отримати спеціальну допомогу у майже 1 тис. грн. Відповідно до норм закону, для такої доплати вік громадян має перевищувати 80 років.

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