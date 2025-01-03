Пенсії в Україні — хто отримає виплату у 40% від мінімалки

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У 2025 році одній з категорій громадян держава гарантуватиме пенсію у розмірі 40% від рівня мінімальної зарплати. Йдеться про виплату у 3,2 тис. гривень.

Це прописано у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Відповідно до закону, для громадян, які досягнули 65-річного віку, передбачений мінімальний гарантований розмір пенсії за віком.

Пенсійна виплата для таких осіб встановлюється у розмірі 40% від рівня мінімальної зарплати, визначеної законом про Державний бюджет, проте не нижче прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.

Такий розмір виплати призначають за умови наявності:

35 років страхового стажу — у чоловіків;

30 років страхового стажу — у жінок.

Оскільки мінімальна зарплата, визначена законом про Державний бюджет на 2025 рік, становить 8 тис. гривень, то мінімально можливий рівень пенсії для 65-річних непрацюючих громадян зі страховим стажем 30-35 років дорівнюватиме 3,2 тис. гривень (сума 40% від мінімалки).

Так, якщо у 65-річного громадянина, який має необхідний стаж, розмір пенсії менший за вказану суму, то йому мають встановити відповідну доплату. Таку надбавку призначають автоматично, без звернення особи до органів Пенсійного фонду.

Мінімальна та максимальна пенсії у 2025 році

Цього року підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, не передбачене державним бюджетом. У зв'язку з цим мінімальна та максимальна пенсії в Україні залишаться на рівні 2024 року.

Таким чином, у 2025-му діятимуть такі показники:

мінімальна пенсія — 2,36 тис. гривень;

максимальна пенсія — 23,61 тис. гривень.

Як відомо, розмір максимальної пенсії становить десять прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, в Україні 2025 року прожитковий мінімум не підвищуватиметься. У зв'язку з цим знизяться реальні доходи найбільш незахищених категорій громадян з урахуванням інфляції.

Також повідомлялося про зміни у 2025-му правил надання пенсійних виплат за віком. Знову посилилися вимоги до страхового стажу, а право на пенсію визначається саме залежно від обсягу стажу.