Увеличение пенсий — кто и как может подать запрос на перерасчет пенсии в Дії

Женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

Украинские пенсионеры имеют возможность самостоятельно сделать запрос в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на осуществление перерасчета выплат. Это можно сделать на портале государственных услуг "Дія".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства цифровой трансформации.

Реклама

Читайте также:

Как правильно сделать запрос на перерасчет пенсии в "Дії"

По информации Минцифры, граждане могут подавать заявки на осуществление перерасчета пенсий ПФУ на портале "Дія". Для этого необходимо:

зарегистрироваться или пройти авторизацию в собственном кабинете на портале, в частности с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или Дія.Підпис;

далее необходимо выбрать нужную услугу, заполнить информацию, которую запросит портал;

нужно добавить заранее отсканированные документы;

подписать заявление с помощью электронной подписи.

Если ПФУ примет решение о перерасчете пенсии, то гражданину на е-почту поступит сообщение. В частности, его можно будет загрузить и распечатать в разделе "Полученные документы".

Основания для перерасчета пенсионных выплат

Как отмечают в Минцифры, чаще всего перерасчет выплат осуществляют, если у пенсионера выросло количество стажа или увеличилась зарплата.

Вопрос перерасчета пенсии регулирует статья №42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Благодаря соответствующей статье гражданам не надо указывать причину перерасчета, однако можно отметить, что ПФУ должен самостоятельно выбрать оптимальный способ расчета выплат.

Также перерасчет возможен из-за роста прожиточного минимума, однако его осуществляют автоматически, без специального обращения. В частности, для тех пенсионеров, которые продолжают работать, перерасчет происходит со дня увольнения или прекращения такой деятельности.

Кроме того, среди причин перерасчета пенсионных выплат:

наличие документов о страховом стаже или доходах, которые не учли при исчислении пенсии;

назначение надбавок, доплат и повышений. В частности, это актуально для тех, кто получает военные пенсии, пенсии за особые заслуги, почетные звания "заслуженный", народный";

в случае повышения по заявлению участников боевых действий;

в случае потери кормильца.

Ранее мы рассказывали о том, почему у украинцев возникают проблемы с доступом к данным на сайте ПФУ в е-кабинете. В Пенсионном фонде сообщили, что такое может быть, в частности, из-за технических работ или перерасчета пенсий.

Также сообщалось, что для тех граждан, которые хотят получать более высокие пенсионные выплаты, есть действенные варианты, как их увеличить. В частности, это возможно в случае более позднего выхода на пенсию.