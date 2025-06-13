Збільшення пенсій — хто і як може подати запит на перерахунок пенсії в Дії

Жінка та чоловік за комп'ютером. Фото: Freepik

Українські пенсіонери мають можливість самостійно зробити запит до Пенсійного фонду України (ПФУ) на здійснення перерахунку виплат. Це можна зробити на порталі державних послуг "Дія".

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Міністерства цифрової трансформації.

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Як правильно зробити запит на перерахунок пенсії у "Дії"

За інформацією Мінцифри, громадяни можуть подавати заявки на здійснення перерахунку пенсій ПФУ на порталі "Дія". Для цього необхідно:

зареєструватися чи пройти авторизацію у власному кабінеті на порталі, зокрема за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП), BankID чи Дія.Підпис;

далі необхідно обрати потрібну послугу, заповнити інформацію, яку запитає портал;

потрібно додати заздалегідь відскановані документи;

підписати заяву за допомогою е-підпису.

Якщо ПФУ ухвалить рішення про перерахунок пенсії, то громадянину на е-пошту надійде повідомлення. Зокрема, його можна буде завантажити та роздрукувати у розділі "Отримані документи".

Підстави для перерахунку пенсійних виплат

Як зазначають у Мінцифри, найчастіше перерахунки виплат здійснюють, якщо у пенсіонера зросла кількість стажу або збільшилась зарплата.

Питання перерахунку пенсії регулює стаття №42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Завдяки відповідній статті громадянам не треба зазначати причину перерахунку, проте можна вказати, що ПФУ повинен самостійно обрати оптимальний спосіб розрахунку виплат.

Також перерахунок можливий через зростання прожиткового мінімуму, однак його здійснюють автоматично, без спеціального звернення. Зокрема, для тих пенсіонерів, які продовжують працювати, перерахунок відбувається з дня звільнення чи припинення такої діяльності.

Окрім того, серед причин перерахунку пенсійних виплат:

наявність документів про страховий стаж або доходи, які не врахували під час обчислення пенсії;

призначення надбавок, доплат та підвищень. Зокрема, це актуально для тих, хто отримує військові пенсії, пенсії за особливі заслуги, почесні звання "заслужений", народний";

у разі підвищення за заявою учасників бойових дій;

у випадку втрати годувальника.

Раніше ми розповідали про те, чому в українців виникають проблеми з доступом до даних на сайті ПФУ в е-кабінеті. У Пенсійному фонді повідомили, що таке може бути, зокрема, через технічні роботи чи перерахунок пенсій.

Також повідомлялося, що для тих громадян, які хочуть отримувати вищі пенсійні виплати, є дієві варіанти, як їх збільшити. Зокрема, це можливо у разі більш пізнього виходу на пенсію.