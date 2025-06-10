Пенсії в Україні — які є варіанти збільшення майбутніх виплат

Жінка з документами за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні середній розмір пенсії становить 5,78 тис. грн, що на близько 400 грн більше проти показника минулого року. Для тих, хто хоче отримувати вищі виплати, існують дієві варіанти збільшення майбутньої пенсії.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Способи зі збільшення розміру пенсії

Варіант №1

За інформацією ПФУ, перший варіант збільшення пенсії стосується тих громадян, у яких в запасі є багато років до появи права виходу на заслужений відпочинок. Він полягає у пошуку офіційної роботи з високою заробітною платою, від якої залежить розмір майбутньої пенсійної виплати. Проте громадянам передпенсійного віку зробити це буде складніше.

Варіант №2

Також нормами законодавства передбачений ще один дієвий спосіб вплинути на остаточний розмір пенсії завдяки виключенню "невигідних" періодів роботи. Для цього необхідно перед подачею документів на призначення пенсії проконсультуватися з фахівцями Пенсійного фонду. Йдеться про виключення періодів, коли громадянин отримував низьку офіційну заробітну плату. Відповідний спосіб підходить тим, хто має велику кількість стажу.

Варіант №3

Збільшення розміру пенсії за рахунок більш пізнього виходу на заслужений відпочинок. За правилами, кожен додатковий місяць відмови від пенсійних виплат додаватиме до її кінцевого розміру 0,5%. Зокрема, якщо перепрацювання перевищить п'ять років (60 місяців), то обсяг доплати зросте до 0,75% щомісяця. Тобто громадяни можуть самостійно визначати, коли саме їм краще вийти на заслужений відпочинок.

Для виходу на пенсію потрібно мати достатню кількість стажу. Якщо людина мала вийти на пенсію у 60 років, а вийшла у 66-ть, то обсяг пенсійної виплати зросте на 39%.

Проте варто пам'ятати, що страховий стаж в Україні підвищується додатково по одному року. У 2025-му для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати 32 роки стажу. А також потрібно:

- від 22 до 32 років стажу — щоб оформити пенсію у 63 роки;

- 15-22 роки стажу — щоб вийти на пенсію у 65 років.

Варіант №4

Самостійна сплата єдиного соціального внеску (ЕСВ). Якщо громадянин працює на мінімальну заробітну плату, то може сам доплатити внесок.

Нині "мінімалка" становить 8 тис. грн і роботодавець оплачує внесок у 22%. Однак, якщо є змога платити додатково самому такий же розмір, тоді під час призначення пенсії вважатиметься, що особа заробила удвічі більше.

Варіант №5

Збільшення розміру пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. На порталі Пенсійного фонду передбачена можливість внесення коштів пожертв. Так, меценати можуть здійснювати такі види внесків:

знеособлена пожертва, що надходитиме до спільного фонду, після чого ПФУ розподілить виплати між всіма;

персоналізована пожертва: благодійні внески розбивають на дві частини, звідки 70% перерахують конкретному пенсіонеру, обраному меценатом, а 30% — в загальний фонд.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, що час військової служби також зараховують до страхового стажу. Такі періоди можуть бути враховані до різних видів стажу для майбутньої пенсії військовослужбовців.

Раніше ми розповідали, що громадяни можуть самі перевіряти інформацію щодо страхового стажу та зарплатних відрахувань на сайті ПФУ. Передбачена спеціальна інструкція для такого контролю.