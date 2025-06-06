Пенсії у серпні — кому з українців виплатять від 450 до 3,1 тис. грн

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У серпні 2025 року частина громадян отримає доплати до пенсій у розмірі від 450 до 3,1 тис. грн. Йдеться про виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності України.

Це передбачено урядовою постановою №486 від 29.04.2025 року.

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Виплати будуть здійснені на основі постанови уряду "Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", у 2025 році.

Згідно з нею, на одноразову грошову допомогу до 24 серпня зможуть претендувати учасники бойових дій, особи з інвалідністю першої — третьої груп, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, родичі загиблих захисників.

Такі виплати будуть здійснені на поточні рахунки у банку або через організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій та соцдопомоги (у разі виплати разом з пенсією).

Як зазначається, ветеранам війни та членам сімей загиблих нарахують допомогу до Дня Незалежності разом із пенсією в автоматичному режимі. Однак тим, хто ще не є пенсіонером, однак вже має право на допомогу, треба написати заяву.

Розміри грошової допомоги у 2025 році

Допомога передбачна для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (на час ув’язнення не було 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загальної хвороби, трудового каліцтва та з інших причин. Розміри допомоги цьогоріч наступні:

особам з першою групою інвалідності — 3,1 тис. гривень;

особам з другою групою інвалідності — 2,9 тис. гривень;

особам з третьою групою інвалідності — 2,7 тис. гривень.

Також на виплати можуть розраховувати громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у розмірі 3,1 тис. гривень.

Рідним загиблих чи померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися повторно, виплатять по 650 гривень.

Окрім того, 1 тис. гривень передбачена для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх (на час ув’язнення не було 18 років) в’язнів концтаборів, гетто, інших місць примусового утримання, а також дітей, народженим у вищевказаних місцях примусового утримання їхніх батьків.

Нагадаємо, у ПФУ назвали середній розмір пенсії, який порівняно з 2024 роком зріс на 7,5%. Проте мінімальний розмір пенсії за віком не змінився і становить 2,36 тис. грн.

Також повідомляли, хто зможе розраховувати на доплату у розмірі у 570 грн влітку 2025 року. Вікова надбавка до пенсії передбачена для громадян після 80-ліття за певних умов.