Дані про пенсію в е-кабінеті — ПФУ назвав ключові причини відсутності інформації

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чому іноді може бути відсутнє відображення інформації про пенсію в особистому кабінеті на порталі електронних послуг. Таке можливо в кількох випадках.

Про це йдеться на сторінці ПФУ у соцмережі Facebook.

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Які дані про пенсію доступні в особистому кабінеті

Українці можуть відстежувати дані щодо пенсії в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ. Так, у розділі "Моя пенсія" доступні наступні відомості:

інформація щодо виду призначеної пенсії громадянину;

термін, на який призначено пенсію;

суми призначеної пенсії та суми до виплати;

останній місяць виплати пенсії;

дата надходження наступної виплати.

Однак іноді вищевказані відомості в особистому кабінеті можуть зникати. З проханням пояснити, чуму відсутня відповідна інформація, до представників Пенсійного фонду звертаються самі громадяни.

"Чому неможливо побачити в особистому кабінеті пенсію, пише дані відсутні?", — йдеться в одному зі звернень на сторінці ПФУ.

Чому виникають проблеми з доступом до даних

У Пенсійному фонді зазначили, що відсутність інформації може бути пов’язано з низкою об’єктивних причин, зокрема, через проведення технічних робіт чи здійснення перерахунку пенсій.

"Некоректне відображення даних в розділі "Моя пенсія" особистого кабінету вебпорталу, де на перегляд надається інформація щодо виду пенсії, строку, на який призначено пенсію, суми призначеної пенсії та суми до виплати, останній місяць виплати та дату наступної може бути пов’язано з рядом об’єктивних причин, таких як проведення технічних робіт, проведення перерахунку, призупинення виплати пенсії тощо", — наголосили у ПФУ.

Скриншот. Джерело: ПФУ у Fb

Варто зауважити, що також в особистому кабінеті надано змогу розрахувати приблизний розмір майбутньої пенсії за допомогою сервісу "Пенсійний калькулятор".

Раніше ми писали, що цьогоріч посилились вимоги до страхового стажу у питанні надання права виходу на заслужений відпочинок. Відомо, як діяти, коли стажу недостатньо.

Також повідомлялося про те, що Пенсійний фонд назвав дієві варіанти збільшення майбутньої пенсії. Нині середній розмір пенсійної виплати становить лише 5,78 тис. грн.