Пенсии в Украине — некоторым гражданам пересмотрят размер выплат

Перерасчет пенсий — некоторым украинцам уменьшат размер выплат
В некоторых случаях специалисты Пенсионного фонда Украины могут пересмотреть окончательный размер пенсии. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.
Об этом сообщили в ПФУ.
Когда могут пересмотреть размер пенсии
Как отмечают в ПФУ, украинцам могут доплатить, урезать или даже отменить право на выплаты. Для этого нужно обязательно информировать Пенсионный фонд об изменениях персональных данных.
Гражданам может быть пересмотрен окончательный размер пенсии в нескольких случаях, предусмотренных законодательством. А именно:
- в случае начала трудовых отношений или в случае увольнения с работы;
- при регистрации или снятия с учета как физического лица-предпринимателя (ФЛП);
- при приобретении, изменении или прекращении особого статуса пенсионера.
Что нужно делать для пересмотра пенсии
Украинцы должны уведомлять государственные органы в случае соответствующих изменений. По результатам чего гражданам изменят размер пенсий.
Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд, подав заявление о внесении изменений. На это отводится не более десяти дней с даты возникновения. В противном случае специалисты ПФУ могут начать удерживать часть пенсионной выплаты в ряде случаев. Сообщить об изменениях можно:
- лично в любом отделении фонда;
- дистанционно через веб-портал ПФУ;
- через приложение Пенсионного фонда.
В частности, для обращения через портал ПФУ необходимо:
- осуществить авторизацию в личном кабинете путем квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- в пункте "О пенсионном обеспечении" нажать "Заявление на перерасчет пенсии";
- внести информацию в поля заявления;
- скачать сканированные копии документов: паспорта, идентификационного кода, трудовой книжки;
- сформировать заявление;
- отправить в Пенсионный фонд Украины.
Что еще стоит знать
Напомним, пенсия украинских граждан зависит от размера заработной платы и страхового стажа. Известно сколько нужно зарабатывать, чтобы получать во время будущего заслуженного отдыха 23 тыс. гривен.
Также мы писали, что в Украине в следующем году ожидается ужесточение требований права на пенсионные выплаты для части граждан. Известно, как изменятся требования выхода на "заслуженный отдых".
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