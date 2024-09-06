Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Перерасчет пенсий — некоторым украинцам уменьшат размер выплат arrow

Перерасчет пенсий — некоторым украинцам уменьшат размер выплат

6 сентября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — некоторым гражданам пересмотрят размер выплат
Пожилая женщина. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В некоторых случаях специалисты Пенсионного фонда Украины могут пересмотреть окончательный размер пенсии. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.

Об этом сообщили в ПФУ.

Читайте также:

Когда могут пересмотреть размер пенсии

Как отмечают в ПФУ, украинцам могут доплатить, урезать или даже отменить право на выплаты. Для этого нужно обязательно информировать Пенсионный фонд об изменениях персональных данных.

Гражданам может быть пересмотрен окончательный размер пенсии в нескольких случаях, предусмотренных законодательством. А именно:

  • в случае начала трудовых отношений или в случае увольнения с работы;
  • при регистрации или снятия с учета как физического лица-предпринимателя (ФЛП);
  • при приобретении, изменении или прекращении особого статуса пенсионера.

Что нужно делать для пересмотра пенсии

Украинцы должны уведомлять государственные органы в случае соответствующих изменений. По результатам чего гражданам изменят размер пенсий.

Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд, подав заявление о внесении изменений. На это отводится не более десяти дней с даты возникновения. В противном случае специалисты ПФУ могут начать удерживать часть пенсионной выплаты в ряде случаев. Сообщить об изменениях можно:

  • лично в любом отделении фонда;
  • дистанционно через веб-портал ПФУ;
  • через приложение Пенсионного фонда.

В частности, для обращения через портал ПФУ необходимо:

  • осуществить авторизацию в личном кабинете путем квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • в пункте "О пенсионном обеспечении" нажать "Заявление на перерасчет пенсии";
  • внести информацию в поля заявления;
  • скачать сканированные копии документов: паспорта, идентификационного кода, трудовой книжки;
  • сформировать заявление;
  • отправить в Пенсионный фонд Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсия украинских граждан зависит от размера заработной платы и страхового стажа. Известно сколько нужно зарабатывать, чтобы получать во время будущего заслуженного отдыха 23 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине в следующем году ожидается ужесточение требований права на пенсионные выплаты для части граждан. Известно, как изменятся требования выхода на "заслуженный отдых".

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк требует от клиентки уплаты процентов, отмененных апелляцией — детали жалобы

Эксклюзив

06:57 Оккупированный Бердянск может остаться без воды — водоканал на грани банкротства

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Эксклюзив

06:38 Западные страны ограничивают дальние удары, поскольку до сих пор боятся Путина, — генерал Ходжес

06:30 Вступление в вуз в 2024 году — какие документы нужны военнообязанным

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Эксклюзив

06:19 Ракетные атаки и постоянный стресс — как побороть тревожность, рассказала психолог

06:10 Перерасчет пенсий — некоторым украинцам уменьшат размер выплат

06:01 Клиентам Ощадбанка объяснили, почему затягивается снятие арестов с денег

05:48 Лучше не выходить на улицу — синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе сегодня

07:01 ПриватБанк требует от клиентки уплаты процентов, отмененных апелляцией — детали жалобы

Эксклюзив

06:57 Оккупированный Бердянск может остаться без воды — водоканал на грани банкротства

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Эксклюзив

06:38 Западные страны ограничивают дальние удары, поскольку до сих пор боятся Путина, — генерал Ходжес

06:30 Вступление в вуз в 2024 году — какие документы нужны военнообязанным

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Эксклюзив

06:19 Ракетные атаки и постоянный стресс — как побороть тревожность, рассказала психолог

06:10 Перерасчет пенсий — некоторым украинцам уменьшат размер выплат

06:01 Клиентам Ощадбанка объяснили, почему затягивается снятие арестов с денег

05:48 Лучше не выходить на улицу — синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе сегодня

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Text

13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

Text

12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

Text

12:02 Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования