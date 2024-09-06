Пенсии в Украине — некоторым гражданам пересмотрят размер выплат

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В некоторых случаях специалисты Пенсионного фонда Украины могут пересмотреть окончательный размер пенсии. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.

Об этом сообщили в ПФУ.

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Когда могут пересмотреть размер пенсии

Как отмечают в ПФУ, украинцам могут доплатить, урезать или даже отменить право на выплаты. Для этого нужно обязательно информировать Пенсионный фонд об изменениях персональных данных.

Гражданам может быть пересмотрен окончательный размер пенсии в нескольких случаях, предусмотренных законодательством. А именно:

в случае начала трудовых отношений или в случае увольнения с работы;

при регистрации или снятия с учета как физического лица-предпринимателя (ФЛП);

при приобретении, изменении или прекращении особого статуса пенсионера.

Что нужно делать для пересмотра пенсии

Украинцы должны уведомлять государственные органы в случае соответствующих изменений. По результатам чего гражданам изменят размер пенсий.

Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд, подав заявление о внесении изменений. На это отводится не более десяти дней с даты возникновения. В противном случае специалисты ПФУ могут начать удерживать часть пенсионной выплаты в ряде случаев. Сообщить об изменениях можно:

лично в любом отделении фонда;

дистанционно через веб-портал ПФУ;

через приложение Пенсионного фонда.

В частности, для обращения через портал ПФУ необходимо:

осуществить авторизацию в личном кабинете путем квалифицированной электронной подписи (КЭП);

в пункте "О пенсионном обеспечении" нажать "Заявление на перерасчет пенсии";

внести информацию в поля заявления;

скачать сканированные копии документов: паспорта, идентификационного кода, трудовой книжки;

сформировать заявление;

отправить в Пенсионный фонд Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсия украинских граждан зависит от размера заработной платы и страхового стажа. Известно сколько нужно зарабатывать, чтобы получать во время будущего заслуженного отдыха 23 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине в следующем году ожидается ужесточение требований права на пенсионные выплаты для части граждан. Известно, как изменятся требования выхода на "заслуженный отдых".