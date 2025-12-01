Оплата водоснабжения — почему некоторым украинцам пришлют увеличенные платежки

Платежка и деньги. Фото: Новини.LIVE

В декабре у некоторых потребителей в платежках за воду могут появиться "непонятные" дополнительные суммы. Такие квитанции могут получить даже те потребители, которые исправно оплачивают коммунальную услугу.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывет об этом подробнее.

Кто переплатит за воду

Как объяснили в Киевводоканале, дополнительные суммы в платежках за холодную воду и канализацию в декабре пришлют тем, кто забывает вовремя предоставлять показания счетчиков. То есть, когда потребление воды начисляется по средним показателям, людям часто приходится платить за больший объем воды. Прежде всего это касается тех, кто экономит воду, но поздно обновляет данные.

Когда надо передавать показания счетчика

Это нужно делать ежемесячно в конкретный период - с 30 по 31 число. Все потому, что с 1 по 9 число показатели счетчиков не принимаются из-за закрытых учетных баз водоканала.

В этот период происходит обработка данных за предыдущий месяц и формирование начислений. Если же в счете появился "средний расчет", стоит сразу внести актуальные показатели, чтобы платить только за реально потребленную воду.

О чем еще стоит знать

Напомним, что для некоторых украинцев вырастут тарифы на воду. Так, с 30 ноября 2025 года изменения произойдут для жителей сел в Яготинском районе Киевской области. Предполагается, что тариф вырастет:

с 32 гривен за 1 куб. метр до 55 гривен за 1 куб. метр;

с 145,98 гривны за одного человека без счетчика до 250,91 гривны соответственно.

Платить больше будут и жители Бородинской громады в Одесской области, поскольку власти решили обновить цены для тех жителей, которые пользуются водой без счетчика. Такие потребители должны за три месяца установить оборудование, иначе тариф на водоснабжение вырастет с 80 гривен с человека до 112 гривен.

