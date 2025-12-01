Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы "Переплата" за воду — кто получит платежки с большими цифрами

"Переплата" за воду — кто получит платежки с большими цифрами

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 19:40
Оплата водоснабжения — почему некоторым украинцам пришлют увеличенные платежки
Платежка и деньги. Фото: Новини.LIVE

В декабре у некоторых потребителей в платежках за воду могут появиться "непонятные" дополнительные суммы. Такие квитанции могут получить даже те потребители, которые исправно оплачивают коммунальную услугу.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывет об этом подробнее. 

Реклама
Читайте также:

Кто переплатит за воду

Как объяснили в Киевводоканале, дополнительные суммы в платежках за холодную воду и канализацию в декабре пришлют тем, кто забывает вовремя предоставлять показания счетчиков. То есть, когда потребление воды начисляется по средним показателям, людям часто приходится платить за больший объем воды. Прежде всего это касается тех, кто экономит воду, но поздно обновляет данные.

Когда надо передавать показания счетчика

Это нужно делать ежемесячно в конкретный период - с 30 по 31 число. Все потому, что с 1 по 9 число показатели счетчиков не принимаются из-за закрытых учетных баз водоканала.

В этот период происходит обработка данных за предыдущий месяц и формирование начислений. Если же в счете появился "средний расчет", стоит сразу внести актуальные показатели, чтобы платить только за реально потребленную воду.

О чем еще стоит знать

Напомним, что для некоторых украинцев вырастут тарифы на воду. Так, с 30 ноября 2025 года изменения произойдут для жителей сел в Яготинском районе Киевской области. Предполагается, что тариф вырастет:

  • с 32 гривен за 1 куб. метр до 55 гривен за 1 куб. метр;
  • с 145,98 гривны за одного человека без счетчика до 250,91 гривны соответственно.

Платить больше будут и жители Бородинской громады в Одесской области, поскольку власти решили обновить цены для тех жителей, которые пользуются водой без счетчика. Такие потребители должны за три месяца установить оборудование, иначе тариф на водоснабжение вырастет с 80 гривен с человека до 112 гривен.

Ранее мы рассказывали о льготе на водоснабжение в 2025 году. Известно, какую скидку могут получить потребители. Узнавайте также, какими будут тарифы на газ, воду и свет для большинства украинцев в декабре.

водоснабжение вода цены счетчики платежки
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации