1 000 грн "Зимней поддержки" — как заплатить за коммуналку с карты Национального кэшбэка

Украинцы уже начали получать единовременную выплату в размере 1 000 гривен в рамках государственной программы "Зимняя поддержка". Эти средства предназначены исключительно для покрытия самых необходимых повседневных расходов граждан, в частности оплаты ЖКУ.

Новини.LIVE рассказывают, как рассчитаться за коммуналку "Зимней поддержкой" и куда еще можно потратить средства.

Как оплатить коммунальные услуги с 1 000 грн "Зимней поддержки"

Чтобы направить 1 000 гривен государственной помощи на оплату коммуналки (в частности газоснабжения, электроэнергии, воды и отопления), объясняет "Судебно-юридическая газета", необходимо выполнить несколько шагов:

Войти в банковское приложение — авторизоваться в своем профиле через мобильное приложение или веб-версию. Выбрать раздел "Платежи", а далее — пункт "Коммунальные услуги". Заполнить реквизиты получателя: ЕГРПОУ, IBAN и номер счета. В перечне доступных карт указать карту "Национального кэшбэка". При необходимости внести показатели счетчиков — газа, электроэнергии или воды. Подтвердить и сохранить платеж, после чего нажать "Оплатить".

Также оплату можно осуществить через отделение Укрпошты, где оператор поможет оформить перевод средств на нужные счета.

Куда еще можно потратить средства

1 000 грн помощи от государства также разрешено использовать на оплату украинских товаров и услуг, таких как:

книги;

лекарственные средства;

переводы на благотворительность;

оплату почтовых услуг;

пищевые продукты (кроме алкоголя и табака).

Однако важно заметить, что оплату картой Нацкешбека можно осуществлять только в торговых точках и для оплаты услуг с такими МСС-кодами:

5912 — аптеки;

9402 — почтовые услуги;

8398 — благотворительные и социальные организации;

5942, 5994 — магазины печатной продукции;

5411 — супермаркеты и продуктовые магазины;

4900 — коммунальные услуги (электричество, газ, отопление, вода);

5499 — рынки, магазины полуфабрикатов и готовых блюд, торговые автоматы.

Оплата пройдет только в том случае, если МСС-код продавца входит в разрешенный перечень. Если код не совпадает — транзакция будет отклонена.

