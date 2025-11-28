1 000 грн "Зимней поддержки" — как заплатить за коммуналку с карты Национального кэшбэка

1 000 грн "Зимней поддержки" — как оплатить коммунальные услуги
Украинцы уже начали получать единовременную выплату в размере 1 000 гривен в рамках государственной программы "Зимняя поддержка". Эти средства предназначены исключительно для покрытия самых необходимых повседневных расходов граждан, в частности оплаты ЖКУ.
Новини.LIVE рассказывают, как рассчитаться за коммуналку "Зимней поддержкой" и куда еще можно потратить средства.
Как оплатить коммунальные услуги с 1 000 грн "Зимней поддержки"
Чтобы направить 1 000 гривен государственной помощи на оплату коммуналки (в частности газоснабжения, электроэнергии, воды и отопления), объясняет "Судебно-юридическая газета", необходимо выполнить несколько шагов:
- Войти в банковское приложение — авторизоваться в своем профиле через мобильное приложение или веб-версию.
- Выбрать раздел "Платежи", а далее — пункт "Коммунальные услуги".
- Заполнить реквизиты получателя: ЕГРПОУ, IBAN и номер счета.
- В перечне доступных карт указать карту "Национального кэшбэка".
- При необходимости внести показатели счетчиков — газа, электроэнергии или воды.
- Подтвердить и сохранить платеж, после чего нажать "Оплатить".
Также оплату можно осуществить через отделение Укрпошты, где оператор поможет оформить перевод средств на нужные счета.
Куда еще можно потратить средства
1 000 грн помощи от государства также разрешено использовать на оплату украинских товаров и услуг, таких как:
- книги;
- лекарственные средства;
- переводы на благотворительность;
- оплату почтовых услуг;
- пищевые продукты (кроме алкоголя и табака).
Однако важно заметить, что оплату картой Нацкешбека можно осуществлять только в торговых точках и для оплаты услуг с такими МСС-кодами:
- 5912 — аптеки;
- 9402 — почтовые услуги;
- 8398 — благотворительные и социальные организации;
- 5942, 5994 — магазины печатной продукции;
- 5411 — супермаркеты и продуктовые магазины;
- 4900 — коммунальные услуги (электричество, газ, отопление, вода);
- 5499 — рынки, магазины полуфабрикатов и готовых блюд, торговые автоматы.
Оплата пройдет только в том случае, если МСС-код продавца входит в разрешенный перечень. Если код не совпадает — транзакция будет отклонена.
