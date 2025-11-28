Видео
1 000 грн "Зимней поддержки" — как оплатить коммунальные услуги

1 000 грн "Зимней поддержки" — как оплатить коммунальные услуги

Дата публикации 28 ноября 2025 11:00
1 000 грн "Зимней поддержки" — как заплатить за коммуналку с карты Национального кэшбэка
Деньги и квитанция за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы уже начали получать единовременную выплату в размере 1 000 гривен в рамках государственной программы "Зимняя поддержка". Эти средства предназначены исключительно для покрытия самых необходимых повседневных расходов граждан, в частности оплаты ЖКУ.

Новини.LIVE рассказывают, как рассчитаться за коммуналку "Зимней поддержкой" и куда еще можно потратить средства.

Как оплатить коммунальные услуги с 1 000 грн "Зимней поддержки"

Чтобы направить 1 000 гривен государственной помощи на оплату коммуналки (в частности газоснабжения, электроэнергии, воды и отопления), объясняет "Судебно-юридическая газета", необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Войти в банковское приложение — авторизоваться в своем профиле через мобильное приложение или веб-версию.
  2. Выбрать раздел "Платежи", а далее — пункт "Коммунальные услуги".
  3. Заполнить реквизиты получателя: ЕГРПОУ, IBAN и номер счета.
  4. В перечне доступных карт указать карту "Национального кэшбэка".
  5. При необходимости внести показатели счетчиков — газа, электроэнергии или воды.
  6. Подтвердить и сохранить платеж, после чего нажать "Оплатить".

Также оплату можно осуществить через отделение Укрпошты, где оператор поможет оформить перевод средств на нужные счета.

Куда еще можно потратить средства

1 000 грн помощи от государства также разрешено использовать на оплату украинских товаров и услуг, таких как:

  • книги;
  • лекарственные средства;
  • переводы на благотворительность;
  • оплату почтовых услуг;
  • пищевые продукты (кроме алкоголя и табака).

Однако важно заметить, что оплату картой Нацкешбека можно осуществлять только в торговых точках и для оплаты услуг с такими МСС-кодами:

  • 5912 — аптеки;
  • 9402 — почтовые услуги;
  • 8398 — благотворительные и социальные организации;
  • 5942, 5994 — магазины печатной продукции;
  • 5411 — супермаркеты и продуктовые магазины;
  • 4900 — коммунальные услуги (электричество, газ, отопление, вода);
  • 5499 — рынки, магазины полуфабрикатов и готовых блюд, торговые автоматы.

Оплата пройдет только в том случае, если МСС-код продавца входит в разрешенный перечень. Если код не совпадает — транзакция будет отклонена.

Ранее мы объясняли, можно ли оплатить "зимней тысячей" мобильную связь.

Также узнавайте, как родителям получить "Зимнюю поддержку" за детей.

коммунальные услуги выплаты социальная помощь денежная помощь тысяча Зеленского
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
