Головна Фінанси Пільга на водопостачання — якою буде знижка у 2025 році

Пільга на водопостачання — якою буде знижка у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 08:45
Пільга на водопостачання — хто може отримати знижку на воду у 2025 році
Гроші, квитанція і смартфон. Фото: Новини.LIVE

В Україні встановлені соціальні нормативи, за якими населенню можуть надати пільги на оплату водопостачання та водовідведення. Пільгові норми — це обмеження на обсяги споживання води для централізованого постачання та водовідведення.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ). 

Читайте також:

Пільги на водопостачання

Як зазначається, пільгові норми на оплату послуг з водопостачання та водовідведення встановив Кабмін України у 2014 році у постанові "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування". Отже, пільгові норми на оплату послуг з водопостачання та водовідведення на опалювальний сезон 2025/2026 є такими:

  • на централізоване постачання холодної води  — 2 куб. метри холодної води на одну особу на місяць;
  • на централізоване постачання холодної води, якщо відсутня гаряче вода (наприклад, через перерву у постачанні понад 14 днів) — 3,6 куб. метра холодної води на одну особу на місяць;
  • на централізоване водовідведення — 3,6 куб. метра на одну особу на місяць; 
  • якщо відсутнє централізоване водовідведення (але є централізоване водопостачання і вигрібна яма) для вивезення рідких нечистот — 3,6 куб. метра на одну особу на місяць; 
  • у разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності централізованого водопостачання та за наявності вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот — 0,76 куб. метра на одну особу на місяць. На централізоване постачання гарячої води — 1,6 куб. метра гарячої води на одну особу на місяць.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що іноді для отримання пільг громадянам потрібно отримати один важливий документ. Це Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства або фактичного місця проживання особи, яка є претендентом на пільги. Щоб отримати його, потрібно звертатися до ПФУ.

Повноваження писати Акт обстеження є у посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади або військової адміністрації. Інші люди, серед яких представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), не можуть складати такий документ.

Раніше ми розповідали про соціальні нормативи житла, за якими населення може отримати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Ці норми прописані на законодавчому рівні. Дізнавайтесь також, як у 2025 році змінилися вимоги для призначення житлових субсидій.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
