Тарифы на воду в Украине — где и почему подорожает водоснабжение в 2025 году

В Украине некоторые бытовые потребители будут платить больше за воду с конца 2025 года. Речь идет о подорожании тарифов на центральное водоснабжение.

Где вырастут тарифы на воду

С 30 ноября центральное водоснабжение подорожает для жителей сел Яготинской громады, что в Киевской области. Тариф пересматривают в связи с подорожанием электроэнергии и стоимости материалов, отмечается на сайте Яготинского городского совета.

"Тариф с 32 гривен за 1 куб. метр изменится на 55 гривен за 1 куб. метр, с 145,98 гривны за одного человека без счетчика на 250,91 гривны соответственно", — говорится в сообщении.

При этом для жителей Яготина тариф на центральное водоснабжение остается без изменений.

Также обновятся тарифы на воду в Бородинской громаде в Одесской области. Здесь больше будут платить потребители, которые до сих пор не установили счетчики. По информации Буджакского поселкового совета, изменения в ценах произойдут уже в 2026 году — тариф вырастет с 80 гривен с человека до 112 гривен.

Жителям села дали три месяца на то, чтобы они установили счетчики воды. Если люди этого не сделают, тогда будут платить за водоснабжение по новому тарифу.

О чем еще стоит знать

Напомним, что жителям из опасных районов, которые имеют субсидии или льготы, государство предоставляет компенсацию на оплату электроэнергии. Размер компенсации зависит от количества людей в семье:

Для одного человека — 100 кВт-ч, что равняется 432 грн. Для домохозяйства — до 300 кВт-ч, или 1 296 грн в месяц.

Компенсация поступает автоматически, когда людям выплачивают жилищную субсидию или другие льготы на коммунальные услуги.

Ранее мы рассказывали, изменятся ли тарифы на газ и свет во время отопительного сезона 2025/2026. Известно, какое решение согласовало правительство. Также мы писали, что в Украине будет новая модель оплаты за доставку газа. Ее планируют ввести в 2026 году.