Головна Фінанси "Переплата" за воду — хто отримає платіжки з більшими цифрами

"Переплата" за воду — хто отримає платіжки з більшими цифрами

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 19:40
Оплата водопостачання — чому деяким українцям надішлють збільшені платіжки
Платіжка і гроші. Фото: Новини.LIVE

У грудні у деяких споживачах у платіжках за воду можуть з’явитися "незрозумілі" додаткові суми. Такі квитанції можуть отримати навіть ті споживачі, які справно оплачують комунальну послугу.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Хто переплатить за воду 

Як пояснили у Київводоканалі, додаткові суми у платіжках за холодну воду та каналізацію у грудні надішлють тим, хто забуває вчасно надавати показники лічильників. Тобто, коли споживання води нараховується за середніми показниками, людям часто доводиться платити за більший об’єм води.  Насамперед це стосується тих, хто економить воду, але запізно оновлює дані.

Коли треба передавати показники лічильника

Це потрібно робити щомісяця у конкретний період — з 30 по 31 число. Усе тому, що з 1 по 9 число показники лічильників не приймаються через закриті облікові бази водоканалу.

У цей період відбувається обробка даних за попередній місяць та формування нарахувань. Якщо ж у рахунку з’явився "середній розрахунок", варто одразу внести актуальні показники, щоб платити лише за реально спожиту воду. 

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що для деяких українців зростуть тарифи на воду. Так, з 30 листопада 2025 року зміни відбудуться для мешканців сіл у Яготинському районі Київської області. Передбачається, що тариф зросте: 

  • з 32 гривень за 1 куб. метр до 55 гривень за  1 куб. метр; 
  • з 145,98 гривні за одну особу без лічильника до 250,91 гривні відповідно.

Платитимуть більше й жителі Бородінської громади в Одеській області, оскільки влада вирішила оновити ціни для тих жителів, які користуються водою без лічильника. Такі споживачі повинні за три місяці встановити обладнання, інакше тариф на водопостачання зросте із 80 гривень з особи до 112 гривень. 

Раніше ми розповідали про пільгу на водопостачання у 2025 році. Відомо, яку знижку можуть отримати споживачі. Дізнавайтесь також, якими будуть тарифи на газ, воду та світло для більшості українців у грудні. 

водопостачання вода ціни лічильники платіжка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
