Счета за коммуналку в 2025 году — как избежать заоблачных цифр в платежках

Коммунальщик снимает показания счетчика. Фото: УНИАН

Украинцы, которые вовремя передают показатели за потребленную воду, все равно могут получить квитанции с некорректными начислениями. Так произойдет с теми потребителями, которые будут игнорировать одно важное правило.

Как рассказали в пресс-службе АО "Облтеплокоммунэнерго", украинцам нельзя нарушать сроки поверки счетчиков.

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Поверка счетчиков — как часто нужно выполнять процедуру

Как отмечается, в Законе Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" говорится о том, что потребители должны осуществлять поверку счетчиков каждые четыре года. Саму процедуру оплачивают украинцы.

В компании говорят, что поверка необходима, ведь во время этого специалист проверит, корректно ли работает прибор. Если этого не сделать вовремя, тогда потребитель будет получать платежки по общедомовым показателям, которые обычно намного выше.

Поэтому потребители должны быть заинтересованы в том, чтобы вовремя осуществлять поверку. Для этого гражданин самостоятельно выбирает фирму, которая может предоставлять такие услуги, а после проведения процедуры потребитель получает соответствующие документы и передает их поставщику услуг.

Как изменилась стоимость коммунальных услуг в Украине

Как свидетельствуют данные Госстата, с января 2024-го до января 2025 года стоимость коммуналки стала дороже более чем на 19%.

Больше всего украинцы тратят на электроэнергию, зато цены на другие услуги практически не изменились, например:

услуга по управлению многоквартирными домами — подорожала на 10,3%;

уборка бытовых отходов — на 9,6%;

содержание и ремонт жилья — на 4,2%;

услуга водоснабжения — на 0,7%;

услуга водоотведения — на 0,6%.

Напомним, что в НБУ спрогнозировали, как подорожает коммуналка по итогам 2025 года. Известно, будет ли действовать и в дальнейшем мораторий на повышение цен на природный газ, горячую воду и теплоснабжение.

Также мы писали, что будет с ценами на электроэнергию после завершения отопительного сезона в апреле. Министр энергетики Герман Галущенко ответил о планах правительства.