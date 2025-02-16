Рахунки за комуналку у 2025 році — як уникнути захмарних цифр у платіжках

Комунальник знімає показники лічильника. Фото: УНІАН

Українці, які вчасно передають показники за спожиту воду, усе одно можуть отримати квитанції з некоректними нарахуваннями. Так станеться з тими споживачами, які ігноруватимуть одне важливе правило.

Як розповіли у пресслужбі АТ "Облтеплокомуненерго", українцям не можна порушувати терміни повірки лічильників.

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Повірка лічильників — як часто потрібно виконувати процедуру

Як зазначається, у Законі України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" йдеться про те, що українці мають здійснювати повірку лічильників кожні чотири роки. Саму процедуру оплачують споживачі.

У компанії кажуть, що повірка необхідна, адже під час цього фахівець перевірить, чи коректно працює прилад. Якщо цього не зробити вчасно, тоді споживач отримуватиме платіжки за загальнобудинковими показниками, які зазвичай набагато вищі.

Тому споживачі мають бути зацікавлені у тому, щоби вчасно здійснювати повірку. Для цього громадянин самостійно обирає фірму, яка може надавати такі послуги, а після проведення процедури споживач отримує відповідні документи та передає їх постачальнику послуг.

Як змінилася вартість комунальних послуг в Україні

Як свідчать дані держстату, з січня 2024-го до січня 2025 року вартість комуналки стала дорожчою на понад 19%.

Найбільше українці витрачають на електроенергію, натомість ціни на інші послуги практично не змінилися, наприклад:

послуга з управління багатоквартирними будинками — здорожчала на 10,3%;

прибирання побутових відходів — на 9,6%;

утримання та ремонт житла — на 4,2%;

послуга водопостачання — на 0,7%;

послуга водовідведення — на 0,6%.

Нагадаємо, що в НБУ спрогнозували, як здорожчає комуналка за підсумками 2025 року. Відомо, чи діятиме й надалі мораторій на підвищення цін на природний газ, гарячу воду та теплопостачання.

Також ми писали, що буде з цінами на електроенергію після завершення опалювального сезону у квітні. Міністр енергетики Герман Галущенко відповів про плани уряду.