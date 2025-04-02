Нарушение в тарифах на ЖКУ — коммунальщики вернут потребителям миллион гривен за предоставленные услуги

Человек держит в руках платежку за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Тема коммунальных тарифов и качества предоставленных услуг всегда будет актуальной для украинцев. Граждане часто жалуются, что вынуждены оплачивать некачественные коммунальные услуги, и иногда претензии потребителей являются вполне обоснованными.

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, с началом 2025 года в Украине состоялось 36 внеплановых проверок компаний, которые предоставляют украинцам коммунальные услуги, и в 32 случаях были выявлены нарушения.

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Проверяющие наложили 18 штрафных санкций на сумму 413,4 тыс. грн, а также выдали 23 предписания по приведению тарифов в соответствие с законодательством. В сообщении также отмечается, что коммунальные предприятия должны вернуть своим потребителям 948,9 тыс. грн.

"Жилищно-коммунальные услуги должны быть не только качественными, но и экономически обоснованными. Потребители не должны платить больше, чем это предусмотрено законодательством. Предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, должны действовать прозрачно и ответственно", — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Если цены в платежках завышены — как вернуть деньги

Если кто-то из потребителей сомневается в тарифах, тогда стоит:

проверить документы и требовать от поставщика услуг объяснений относительно расчетов;

если узнали о нарушениях — обратиться в территориальные управления Госпродпотребслужбы.

В ведомстве также отметили, что с апреля 2024 года, когда возобновились внеплановые проверки в сфере жилищно-коммунального хозяйства, потребителям вернули 2,5 млн грн.

Что делать, если ЖЭК не выполняет свои функции

Получить качественное обслуживание и платить справедливую цену за услуги украинцы смогут, если будут придерживаться четкой последовательности шагов. Так, прежде всего с ЖЭКом нужно заключить договор, по которому будет происходить предоставление услуг. Этот документ является основой для выдвижения требований по качеству и объемам услуг.

Если договор не заключен, надо обратиться в обслуживающую компанию и заключить типовой договор. Важно также узнать обо всех услугах, их стоимости, частоте предоставления и тарифах.

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