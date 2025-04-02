Порушення у тарифах на ЖКП — комунальники повернуть споживачам мільйон гривень за надані послуги

Людина тримає у руках платіжку за комунальні послуги. Фото: УНІАН

Тема комунальних тарифів та якості надання послуг завжди буде актуальною для українців. Громадяни часто скаржаться, що змушені оплачувати неякісні комунальні послуги й іноді претензії споживачів є цілком обґрунтованими.

Як повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби, з початком 2025 року в Україні відбулося 36 позапланових перевірок компаній, які надають українцям комунальні послуги, і у 32 випадках були виявлені порушення.

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Так, перевіряючі наклали 18 штрафних санкцій на суму 413,4 тис. грн, а також видали 23 приписи щодо приведення тарифів у відповідність до законодавства. У повідомленні також зазначається, що комунальні підприємства мають повернути своїм споживачам 948,9 тис. грн.

"Житлово-комунальні послуги мають бути не лише якісними, а й економічно обґрунтованими. Споживачі не повинні платити більше, ніж це передбачено законодавством. Підприємства, які надають комунальні послуги, мають діяти прозоро й відповідально", — зауважив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Якщо ціни у платіжках завищені — як повернути кошти

Якщо хтось зі споживачів сумнівається у тарифах, тоді варто:

перевірити документи та вимагати від надавача послуг пояснень щодо розрахунків;

якщо дізналися про порушення — звернутись до територіальних управлінь Держпродспоживслужби.

У відомстві також зазначили, що з квітня 2024 року, відколи поновилися позапланові перевірки у сфері житлово-комунального господарства, споживачам повернули 2,5 млн грн.

Що робити, якщо ЖЕК не виконує свої функції

Отримати якісне обслуговування та платити справедливу ціну за послуги українці зможуть, якщо дотримуватимуться чіткої послідовності кроків. Так, насамперед з ЖЕКом потрібно укласти договір, за яким відбуватиметься надання послуг. Цей документ є основою для висування вимог щодо якості та обсягів послуг.

Якщо договір не укладений, треба звернутися в обслуговуючу компанію й укласти типовий договір. Важливо також дізнатися про усі послуги, їхню вартість, частоту надання та тарифи.

Раніше ми розповідали, що робити українцям, яким відмовили у наданні пільг на комунальні послуги. Як правило, громадянам відмовляють з двох основних причин.

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