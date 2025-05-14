В Нафтогазе объяснили, как вернуть переплаченные деньги

Переплата за газ — кому и как Нафтогаз возвращает средства
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала о возникновении у клиентов ситуаций с ошибочным перечислением денег на чужие расчетные счета. В компании дали объяснение, как вернуть утраченные средства.
Об этом сообщается на странице Нафтогаза в соцсети Facebook.
Ошибочное перечисление денег
Как отметили в компании, иногда потребители природного газа ошибочно зачисляют средства на другой лицевой счет. Такое может произойти, когда клиент, в частности:
- не вписал лицевой счет;
- не указал в назначении платежа собственные данные;
- по ошибке перечислил средства на чужой расчетный счет.
Как вернуть переплаченные средства
В Нафтогазе уверяют, что соответствующую ситуацию можно исправить, ведь у клиентов есть возможность перевести деньги на собственный лицевой счет. Для этого необходимо сделать несколько шагов:
- подать заявление произвольной формы на возврат переплаченных средств;
- предоставить паспорт и идентификационный код (копии);
- приложить фото платежной квитанции из банка (чек из терминала не подходит), где будет засвидетельствована ошибочная оплата.
Пакет документов вместе с заявлением можно передать одним из следующих вариантов:
- через электронную почту;
- через почту по адресу: 25009, г. Кропивницкий, улица Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".
"Важно! Если средства необходимо вернуть на карту, пришлите справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на правильный лицевой счет — заявление о переносе", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что украинцы должны оплачивать распределение газа во второй квитанции. Известно, как осуществляется расчет и сколько необходимо платить за такую услугу в 2025 году.
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