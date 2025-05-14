В Нафтогазе объяснили, как вернуть переплаченные деньги

Деньги на фоне коммунальных платежек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала о возникновении у клиентов ситуаций с ошибочным перечислением денег на чужие расчетные счета. В компании дали объяснение, как вернуть утраченные средства.

Об этом сообщается на странице Нафтогаза в соцсети Facebook.

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Ошибочное перечисление денег

Как отметили в компании, иногда потребители природного газа ошибочно зачисляют средства на другой лицевой счет. Такое может произойти, когда клиент, в частности:

не вписал лицевой счет;

не указал в назначении платежа собственные данные;

по ошибке перечислил средства на чужой расчетный счет.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как вернуть переплаченные средства

В Нафтогазе уверяют, что соответствующую ситуацию можно исправить, ведь у клиентов есть возможность перевести деньги на собственный лицевой счет. Для этого необходимо сделать несколько шагов:

подать заявление произвольной формы на возврат переплаченных средств;

предоставить паспорт и идентификационный код (копии);

приложить фото платежной квитанции из банка (чек из терминала не подходит), где будет засвидетельствована ошибочная оплата.

Пакет документов вместе с заявлением можно передать одним из следующих вариантов:

через электронную почту;

через почту по адресу: 25009, г. Кропивницкий, улица Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

"Важно! Если средства необходимо вернуть на карту, пришлите справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на правильный лицевой счет — заявление о переносе", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что украинцы должны оплачивать распределение газа во второй квитанции. Известно, как осуществляется расчет и сколько необходимо платить за такую услугу в 2025 году.

Также сообщали, что у некоторых клиентов Нафтогаза могут возникать долги после оплаты природного газа. В компании дали объяснение, как действовать в соответствующих ситуациях.