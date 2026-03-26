Переплата пенсий: в ПФУ объяснили нюансы возврата денег
Украинские пенсионеры должны извещать Пенсионный фонд о любых изменениях, которые могут повлиять на выплату пенсий. Если этого не сделать, может возникнуть переплата. Тогда часть полученных денег придется вернуть государству.
Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Черновицкой области.
Как формируется размер пенсий
Существует целый ряд факторов, от которых зависит размер пенсионных выплат. Это:
- трудоустройство пенсионера или его предпринимательская деятельность, увольнение пенсионера с работы или прекращение предпринимательской деятельности;
- трудоустройство пенсионера, получающего выплату за выслугу лет, на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии;
- переезд (жителям горных местностей, радиоактивно загрязненных территорий предоставляют специальную надбавку, которую отменяют, если человек переезжает в другой регион;
- изменение статуса (например, лишение статуса ветерана войны определенной категории);
- изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии.
Как избежать переплат пенсий
Важнейшее условие — сообщать ПФУ обо всех изменениях, из-за которых размер пенсии может измениться. Предоставить эту информацию можно как лично, так и дистанционно — подав заявление через личный кабинет на веб-портале электронных услуг.
В Пенсионном фонде отмечают, что переплата может возникнуть и из-за работодателя, который предоставит недостоверную информацию о зарплате или стаже. Также бывают случаи, когда одному человеку начисляют разные выплаты, или пенсионные средства снимают со счетов уже после смерти пенсионера.
"Излишне выплаченные суммы, если они возникли в результате злоупотреблений или представления ложных данных, по закону подлежат возврату", — подчеркивают в ПФУ.
Этот процесс происходит добровольно или через суд — если пенсионер не захочет самостоятельно возвращать излишне выплаченную сумму.
Как сообщали Новини.LIVE, в марте некоторые украинцы будут иметь пенсии в почти 13 000 гривен.
Частые вопросы
Кому повысят пенсии в Украине?
С 1 марта 2026 года пенсии повысили основной части пенсионеров. С 1 апреля состоится автоматический перерасчет выплат для пенсионеров, которые продолжают работать. Также повышение коснется тех, кто получил дополнительных стаж.
Кому из украинцев не будет индексации пенсии в 2026 году?
Речь идет об украинцах, которым государство начало выплачивать пенсию в 2026 году. Их выплаты будут проиндексированы за год. Перерасчет выплат выплат определяется индивидуально для каждого.
