Переплата пенсий: в ПФУ объяснили нюансы возврата денег

Человек держит в руках конверт и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры должны извещать Пенсионный фонд о любых изменениях, которые могут повлиять на выплату пенсий. Если этого не сделать, может возникнуть переплата. Тогда часть полученных денег придется вернуть государству.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Черновицкой области.

Как формируется размер пенсий

Существует целый ряд факторов, от которых зависит размер пенсионных выплат. Это:

трудоустройство пенсионера или его предпринимательская деятельность, увольнение пенсионера с работы или прекращение предпринимательской деятельности;

трудоустройство пенсионера, получающего выплату за выслугу лет, на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии;

переезд (жителям горных местностей, радиоактивно загрязненных территорий предоставляют специальную надбавку, которую отменяют, если человек переезжает в другой регион;

изменение статуса (например, лишение статуса ветерана войны определенной категории);

изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии.

Как избежать переплат пенсий

Важнейшее условие — сообщать ПФУ обо всех изменениях, из-за которых размер пенсии может измениться. Предоставить эту информацию можно как лично, так и дистанционно — подав заявление через личный кабинет на веб-портале электронных услуг.

В Пенсионном фонде отмечают, что переплата может возникнуть и из-за работодателя, который предоставит недостоверную информацию о зарплате или стаже. Также бывают случаи, когда одному человеку начисляют разные выплаты, или пенсионные средства снимают со счетов уже после смерти пенсионера.

"Излишне выплаченные суммы, если они возникли в результате злоупотреблений или представления ложных данных, по закону подлежат возврату", — подчеркивают в ПФУ.

Этот процесс происходит добровольно или через суд — если пенсионер не захочет самостоятельно возвращать излишне выплаченную сумму.

Как сообщали Новини.LIVE, в марте некоторые украинцы будут иметь пенсии в почти 13 000 гривен. Известно, что с марта 2027 года, гарантированные суммы начнут ежегодно индексировать. В Пенсионном фонде рассказали, в каких случаях начисляют гражданам повышенные минимальные суммы.

Частые вопросы

Кому повысят пенсии в Украине?

С 1 марта 2026 года пенсии повысили основной части пенсионеров. С 1 апреля состоится автоматический перерасчет выплат для пенсионеров, которые продолжают работать. Также повышение коснется тех, кто получил дополнительных стаж.

Кому из украинцев не будет индексации пенсии в 2026 году?

Речь идет об украинцах, которым государство начало выплачивать пенсию в 2026 году. Их выплаты будут проиндексированы за год. Перерасчет выплат выплат определяется индивидуально для каждого.