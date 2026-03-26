Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Переплата пенсий: в ПФУ объяснили нюансы возврата денег

Переплата пенсий: в ПФУ объяснили нюансы возврата денег

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 19:40
Переплата пенсий: в ПФУ объяснили нюансы возврата денег
Человек держит в руках конверт и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры должны извещать Пенсионный фонд о любых изменениях, которые могут повлиять на выплату пенсий. Если этого не сделать, может возникнуть переплата. Тогда часть полученных денег придется вернуть государству.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Черновицкой области.

Как формируется размер пенсий

Существует целый ряд факторов, от которых зависит размер пенсионных выплат. Это:

  • трудоустройство пенсионера или его предпринимательская деятельность, увольнение пенсионера с работы или прекращение предпринимательской деятельности;
  • трудоустройство пенсионера, получающего выплату за выслугу лет, на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии;
  • переезд (жителям горных местностей, радиоактивно загрязненных территорий предоставляют специальную надбавку, которую отменяют, если человек переезжает в другой регион;
  • изменение статуса (например, лишение статуса ветерана войны определенной категории);
  • изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии.

Как избежать переплат пенсий

Важнейшее условие — сообщать ПФУ обо всех изменениях, из-за которых размер пенсии может измениться. Предоставить эту информацию можно как лично, так и дистанционно — подав заявление через личный кабинет на веб-портале электронных услуг.

В Пенсионном фонде отмечают, что переплата может возникнуть и из-за работодателя, который предоставит недостоверную информацию о зарплате или стаже. Также бывают случаи, когда одному человеку начисляют разные выплаты, или пенсионные средства снимают со счетов уже после смерти пенсионера.

"Излишне выплаченные суммы, если они возникли в результате злоупотреблений или представления ложных данных, по закону подлежат возврату", — подчеркивают в ПФУ.

Этот процесс происходит добровольно или через суд — если пенсионер не захочет самостоятельно возвращать излишне выплаченную сумму.

Как сообщали Новини.LIVE, в марте некоторые украинцы будут иметь пенсии в почти 13 000 гривен. Известно, что с марта 2027 года, гарантированные суммы начнут ежегодно индексировать. В Пенсионном фонде рассказали, в каких случаях начисляют гражданам повышенные минимальные суммы. Как сообщали Новини.LIVE, части граждан доплачивают за выход на пенсию. В 2026 году это касается не всех украинцев. Речь идет лишь о работниках определенных сфер деятельности.

Частые вопросы

Кому повысят пенсии в Украине?

С 1 марта 2026 года пенсии повысили основной части пенсионеров. С 1 апреля состоится автоматический перерасчет выплат для пенсионеров, которые продолжают работать. Также повышение коснется тех, кто получил дополнительных стаж.

Кому из украинцев не будет индексации пенсии в 2026 году?

Речь идет об украинцах, которым государство начало выплачивать пенсию в 2026 году. Их выплаты будут проиндексированы за год. Перерасчет выплат выплат определяется индивидуально для каждого.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации