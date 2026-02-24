Пенсионные выплаты в Украине — кому государство доплачивает средства за выход на пенсию

Пожилой человек с планшетом и деньгами. Фото: Freepik, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине работники ряда сфер имеют право на получение единовременного пособия в размере десяти месячных пенсий в случае выхода на заслуженный отдых. Для этого нужно иметь необходимое количество страхового стажа и работать на соответствующих должностях.



О том, кто именно имеет право на особые условия выхода на пенсию, рассказывают Новини.LIVE.

Кому государство выплачивает помощь при выходе на пенсию

Согласно закону №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", работникам бюджетной сферы предусмотрено начисление единовременной денежной помощи в случае выхода на пенсию по возрасту. На нее имеют право некоторые работники образования, медицины, социальной сферы и культуры.

Речь идет о начислении дополнительной выплаты в размере десяти месячных пенсий. Соответствующая помощь предоставляется тем гражданам, которые на дату достижения пенсионного возраста придерживались определенных условий. А именно:

Работали на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет, в государственных или коммунальных учреждениях; Имеется необходимое количество страхового стажа по соответствующей должности: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин; До этого не получали ни одного вида пенсии.

В основном речь идет о:

работниках сферы образования, здравоохранения и соцобеспечения;

спортсменах (заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, члены сборных команд);

артистах театрально-концертных заведений.

Условия для доплаты к пенсии

В страховой стаж засчитывают время работы в государственных, коммунальных учреждениях. Также допускают должности, которые определены постановлением правительства №909 "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

Стаж исчисляют на основе трудовой книжки, где зафиксированы периоды работы, занимаемые должности, и информации, имеющейся в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования. Также, при необходимости, можно приложить другие документы. Допускают суммирование периодов работы, предусматривающих право на пенсию за выслугу лет.

Сумму пособия определяют, исходя из месячной пенсии, исчисленной на дату ее назначения определенному работнику, и выплачивают ее единовременно. Соответствующую сумму не облагают налогами и финансируют за счет госбюджета.

В частности, пенсии за выслугу лет назначаются независимо от возраста для артистов при наличии от 20 до 35 лет творческой деятельности.

Для работников образования, здравоохранения и соцобеспечения при наличии стажа работы от 25 лет, а для спортсменов — не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд не менее шести лет.

Три вида пенсий для украинцев

Власти намерены реализовать реформу в пенсионной сфере, которая должна устранить дисбалансы в выплатах, поскольку сейчас даже при наличии одинакового стажа и зарплаты пенсии могут существенно различаться.

Трехуровневая система позволит начислить выплаты справедливее и прозрачнее. В частности, солидарную пенсию в дальнейшем можно будет получить благодаря уплате единого соцвзноса.

Также намерены ввести базовые выплаты для граждан, не имеющих достаточного количества стажа.

В то же время, профессиональные пенсии могут заменить нынешние спецпенсии. Они не будут финансироваться из солидарной системы. Деньги будут выплачивать из профессиональной части, учитывая льготный стаж и сделанные взносы.

Третьим уровнем может стать накопительная пенсия на добровольной основе. Делать взносы граждане смогут уже со следующего года.

В целом на реформу может уйти до 13 лет.

