КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Переплата пенсій: у ПФУ пояснили нюанси повернення грошей

Переплата пенсій: у ПФУ пояснили нюанси повернення грошей

Дата публікації: 26 березня 2026 19:40
Людина тримає в руках конверт і гроші. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери мають сповіщати Пенсійний фонд про будь-які зміни, які можуть вплинути на виплату пенсій. Якщо цього не зробити, може виникнути переплата. Тоді частину отриманих грошей доведеться повернути державі. 

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Чернівецькій області. 

Як формується розмір пенсій

Існує ціла низка факторів, від яких залежить розмір пенсійних виплат. Це:

  • працевлаштування пенсіонера або його підприємницька діяльність, звільнення пенсіонера з роботи або припинення підприємницької діяльності;
  • працевлаштування пенсіонера, який отримує виплату за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії;
  • переїзд (мешканцям гірських місцевостей, радіоактивно забруднених територій надають спеціальну надбавку, яку скасовують, якщо людина переїжджає в інший регіон;
  • зміна статусу (наприклад, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії);
  • зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії.

Як уникнути переплат пенсій

Найважливіша умова — сповіщати ПФУ про усі зміни, через які розмір пенсії може змінитися. Надати цю інформацію можна як особисто, так і дистанційно — подавши заяву через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг.

У Пенсійному фонді зауважують, що переплата може виникнути й через роботодавця, який надасть недостовірну інформацію про зарплату або стаж. Також бувають випадки, коли одній особі нараховують різні виплати, або пенсійні кошти знімають з рахунків вже після смерті пенсіонера. 

"Надміру виплачені суми, якщо вони виникли внаслідок зловживань або подання неправдивих даних, згідно із законом підлягають поверненню", — підкреслюють у ПФУ.

Цей процес відбувається добровільно або через суд — якщо пенсіонер не захоче самостійно повертати надміру виплачену суму.

Як повідомляли Новини.LIVE, у березні деякі українці матимуть пенсії у майже 13 000 гривень. Відомо, що з березня 2027 року, гарантовані суми почнуть щороку індексувати. У Пенсійному фонді розповіли, в яких випадках нараховують громадянам підвищені мінімальні суми. Як повідомляли Новини.LIVE, частині громадян доплачують за вихід на пенсію. У 2026 році це стосується не усіх українців. Йдеться лише про працівників певних сфер діяльності. 

Часті питання

Кому підвищать пенсії в Україні?

З 1 березня 2026 року пенсії підвищили основній частині пенсіонерів. З 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Також підвищення торкнеться тих, хто отримав додаткових стаж.

Кому з українців не буде індексації пенсії в 2026 році?

Йдеться про українців, яким держава почала виплачувати пенсію у 2026 році. Їхні виплати будуть проіндексовані за рік. Перерахунок виплат виплат визначається індивідуально для кожного.

фінансова допомога Пенсійний Фонд грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
