Переплата пенсій: у ПФУ пояснили нюанси повернення грошей

Людина тримає в руках конверт і гроші.

Українські пенсіонери мають сповіщати Пенсійний фонд про будь-які зміни, які можуть вплинути на виплату пенсій. Якщо цього не зробити, може виникнути переплата. Тоді частину отриманих грошей доведеться повернути державі.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Чернівецькій області.

Як формується розмір пенсій

Існує ціла низка факторів, від яких залежить розмір пенсійних виплат. Це:

працевлаштування пенсіонера або його підприємницька діяльність, звільнення пенсіонера з роботи або припинення підприємницької діяльності;

працевлаштування пенсіонера, який отримує виплату за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії;

переїзд (мешканцям гірських місцевостей, радіоактивно забруднених територій надають спеціальну надбавку, яку скасовують, якщо людина переїжджає в інший регіон;

зміна статусу (наприклад, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії);

зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії.

Як уникнути переплат пенсій

Найважливіша умова — сповіщати ПФУ про усі зміни, через які розмір пенсії може змінитися. Надати цю інформацію можна як особисто, так і дистанційно — подавши заяву через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг.

У Пенсійному фонді зауважують, що переплата може виникнути й через роботодавця, який надасть недостовірну інформацію про зарплату або стаж. Також бувають випадки, коли одній особі нараховують різні виплати, або пенсійні кошти знімають з рахунків вже після смерті пенсіонера.

"Надміру виплачені суми, якщо вони виникли внаслідок зловживань або подання неправдивих даних, згідно із законом підлягають поверненню", — підкреслюють у ПФУ.

Цей процес відбувається добровільно або через суд — якщо пенсіонер не захоче самостійно повертати надміру виплачену суму.

Часті питання

Кому підвищать пенсії в Україні?

З 1 березня 2026 року пенсії підвищили основній частині пенсіонерів. З 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Також підвищення торкнеться тих, хто отримав додаткових стаж.

Кому з українців не буде індексації пенсії в 2026 році?

Йдеться про українців, яким держава почала виплачувати пенсію у 2026 році. Їхні виплати будуть проіндексовані за рік. Перерахунок виплат виплат визначається індивідуально для кожного.