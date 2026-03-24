Пенсии в Украине: суммы по минимальной зарплате в 2026 году

Человек держит кошелек с деньгами.

В Украине назначение пенсии по возрасту привязано к заработной плате, которую получали граждане в течение трудовой деятельности. Учитывая это, если доходы были невысокие, то и выплаты на заслуженном отдыхе будут минимальными. Даже срок отработанных лет не столь важен, ведь надбавки за стаж сверх нормы невелики.

О том, какие суммы пенсий гарантирует государство при низких заработках, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кому предусмотрена пенсия при минимальной заработной плате

Согласно нормам украинского пенсионного законодательства, наличие хороших доходов для будущей пенсии значительно важнее, чем большое количество лет страхового стажа. Речь идет именно о высоких официальных заработках, с которых были отчисления в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Те, кто имел небольшую зарплату, будут иметь право только на минимальную пенсию по возрасту. Однако и для нее необходимо будет иметь необходимое количество страхового стажа. В частности, граждане, которые собираются выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны иметь не менее 35 лет стажа (мужчины), или 30 лет (женщины).

Также существуют должности, для которых предусмотрена самая низкая ставка, меньше которой пенсионерам не могут платить.

На какие суммы пенсий можно претендовать при "минималке"

Ежегодно в Украине осуществляется пересмотр пенсионных выплат для нетрудоспособного населения. В 2026 году минимальная пенсия для граждан с достаточным стажем составляет 3 406 грн/мес. Таким образом, если украинцы в течение трудовой деятельности получали минимальную зарплату, и по расчету сумма выплаты будет меньше вышеуказанного уровня, то ее должны дотянуть до такого размера.

Несколько выше могут быть пенсии, если выйти на заслуженный отдых в более позднем возрасте. Сейчас минимальная пенсия для 65-летних составляет 3 458 грн/мес. при наличии 35 или 30 лет страхового стажа (мужчины и женщины соответственно).

Гражданам, у которых вообще не хватает стажа, государство может предоставить при определенных условиях социальную помощь. Размер такой выплаты равен прожиточному минимуму для нетрудоспособных.

Ранее сообщалось, что в марте часть украинцев особых социальных групп будет иметь право на более высокие пенсии в около 13 000 грн. В ПФУ объяснили, когда могут начислять повышенные минимальные суммы выплат.

Также мы писали, что некоторые граждане в этом году имеют право на дополнительную поддержку. В частности, государство одной категории граждан может осуществлять отдельную доплату в 25% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных в 2026 году.

Частые вопросы

Сколько платят украинцам при отсутствии стажа в 2026 году

В этом году украинцы, у которых нет необходимого количества стажа, могут рассчитывать на государственную поддержку, однако права на полноценное начисление пенсии по возрасту они не будут иметь. С 65 лет граждане могут получить соцпомощь. Сумма такой выплаты для каждого гражданина будет индивидуальной, ведь определяется от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В этом году его уровень пересмотрели, он составляет 2 595 грн.

Почему некоторые остались без повышения пенсий в марте

В марте некоторые украинские пенсионеры не получили дополнительные суммы после индексации в размере 12,1%. Как пояснил министр соцполитики Денис Улютин, мартовская индексация пенсий не коснулась трех категорий граждан. Речь идет о пенсионерах, которые вышли на пенсию за последние три года, и тех, чьи выплаты повысили до минимального гарантированного уровня, получают самые высокие пенсии в 25 950 грн (в частности, прокуроры, судьи в отставке).