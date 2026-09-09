Переплата пенсии: когда Пенсионный фонд Украины имеет право требовать возврата средств

Женские руки держат кошелек с деньгами. Новини.LIVE

Пенсионер может получить от Пенсионного фонда больше денег, чем ему положено по расчету. Но такая переплата не всегда означает, что средства придется возвращать. Все зависит от того, по чьей ошибке возникла излишняя выплата и подавал ли пенсионер недостоверные данные.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Когда ПФУ может требовать возврата переплаты

Вопрос возврата излишне выплаченной пенсии регулирует статья 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Она предусматривает, что переплата может быть возвращена добровольно или взыскана по решению территориального органа ПФУ либо в судебном порядке, если она возникла из-за злоупотребления со стороны пенсионера или представления страхователем недостоверных данных.

То есть сам факт того, что Пенсионный фонд выявил излишне начисленные средства, еще не означает автоматической обязанности пенсионера их возвращать.

В частности, основанием для взыскания может служить ситуация, когда человек подал документы с ложными сведениями или не сообщил об обстоятельствах, влияющих на размер пенсии. Пенсионный фонд также подчеркивает необходимость своевременно сообщать об изменениях, которые могут повлиять на пенсионные выплаты.

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Если ошибся сам Пенсионный фонд

Другая ситуация возникает, если переплата произошла из-за ошибки при расчете или других действий органа, на которые пенсионер не мог повлиять.

В таком случае, по словам юриста по перерасчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Алены Чмоны, человек не должен автоматически соглашаться на возврат средств только потому, что ПФУ назвал полученную сумму переплатой.

Судебная практика также исходит из того, что для взыскания переплаты важно установить основания ее возникновения и наличие соответствующих действий со стороны пенсионера или страхователя. Само по себе решение ПФУ о наличии переплаты не означает, что любая ошибочно начисленная сумма подлежит безусловному возврату.

В то же время это не означает, что любую переплату, допущенную Фондом, ни при каких обстоятельствах нельзя взыскать. Вопрос зависит от конкретных обстоятельств, документов и оснований, по которым возникла излишняя выплата.

Что делать после требования вернуть деньги

Если пенсионер получил уведомление о переплате, прежде чем перечислять средства обратно, стоит попросить ПФУ предоставить официальное решение об определении переплаты и подробный расчет ее суммы.

Также важно выяснить:

за какой период образовалась переплата;

какой именно размер средств ПФУ считает излишне выплаченным;

по какой причине возникла излишняя выплата;

связывают ли ее с действиями самого пенсионера;

на основании какого документа Фонд требует возврата денег.

Если человек не подавал ложных документов, не скрывал информацию и не совершал действий, из-за которых могла возникнуть переплата, это имеет значение для оценки законности требования.

В то же время, если пенсионер действительно не сообщил ПФУ об изменениях, влияющих на выплату, ситуация будет иной. Именно поэтому важно установить не только факт переплаты, но и причину ее возникновения.

Могут ли удержать часть пенсии

Закон предусматривает возможность удержаний из пенсии в установленном порядке. При этом размер таких удержаний должен соответствовать законодательным ограничениям, а вопрос взыскания не сводится к тому, что ПФУ может безосновательно удержать любую сумму из следующей выплаты.

Поэтому в случае спора пенсионеру следует сначала получить документы, на основании которых Фонд определил переплату, и проверить правильность расчета.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что переплата пенсии в 2026 году не всегда означает обязанность вернуть средства. Если лишние деньги возникли из-за ошибки Пенсионного фонда или другого государственного органа, обстоятельства их начисления имеют значение. Пенсионеру следует проверить основания и расчет переплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, что деньги на банковском депозите могут повлиять на право украинцев получать субсидию. Если на депозитных счетах домохозяйства хранится более 100 тысяч гривен, это может стать основанием отказа в выплате. В то же время, ПФУ учитывает не отдельный вклад, а общую сумму средств на депозитах.