Субсидии в сентябре 2026 года: кому пересчитают выплаты и что нужно сделать

Мужчина с квитанцией. Фото: Новини.LIVE

Сентябрь для получателей субсидий — время проверить, не изменился ли размер помощи и не возникли ли обстоятельства, которые могут повлиять на ее назначение. Для большинства семей выплата на неотопительный сезон уже рассчитана. Но есть обстоятельства, при которых субсидию могут уменьшить или вообще прекратить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Факты ICTV.

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Нужно ли повторно оформлять субсидию

Субсидии на неотопительный сезон, который длится с мая по сентябрь, для большинства домохозяйств назначаются автоматически. Повторно подавать документы не нужно, если право на помощь сохраняется.

Обратиться в Пенсионный фонд следует, если изменился состав домохозяйства, имущественное положение или другие обстоятельства, которые могут повлиять на назначение выплаты.

При расчете учитывается совокупный доход членов домохозяйства. К нему относятся, в частности, зарплата, пенсия, доходы от аренды или продажи имущества и другие поступления, информация о которых доступна Пенсионному фонду.

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Кому пересчитали субсидию в августе

Пенсионный фонд дважды в год автоматически пересматривает размер субсидии — в марте и августе. Это касается домохозяйств, в которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%.

Во время августовского перерасчета 2026 года сравнивали доходы за первые два квартала 2026 года с доходами за третий и четвертый кварталы 2025 года. Последний период использовали для расчета субсидии на неотопительный сезон. В связи с изменением доходов размер выплаты мог как увеличиться, так и уменьшиться. Перерасчет проводился без подачи заявления получателями.

Проверить обновленный размер субсидии можно в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда в разделе "Моя субсидия".

По каким причинам субсидию могут уменьшить или отменить

При определении права на пособие учитываются не только доходы, но и имущественное положение семьи. В частности, субсидию могут не назначить, если:

площадь квартиры превышает 130 кв. м или дома — 230 кв. м;

семья имеет автомобиль возрастом до 5 лет или более одного транспортного средства возрастом до 15 лет;

совершеннолетние члены домохозяйства не имеют доходов или их среднемесячный доход ниже минимальной зарплаты, а также за них недостаточно уплачен ЕСВ;

кто-либо из членов домохозяйства находился за пределами Украины в совокупности более 60 дней;

в течение года до обращения приобрели недвижимость, автомобиль, ценные бумаги или другое имущество на сумму свыше 100 000 гривен;

имеется задолженность по коммунальным услугам, просроченная более чем на три месяца, на сумму свыше 680 гривен;

не возвращена излишне полученная субсидия;

имеется задолженность по уплате алиментов сроком более трех месяцев;

семья владеет более чем одним жилым помещением;

на банковских депозитах хранится более 100 000 гривен;

в течение года до обращения приобрели валюту или драгоценные металлы на сумму свыше 50 000 гривен;

жилье, на которое оформляется субсидия, сдается в аренду ВПЛ, получающему помощь на оплату аренды.

Для отдельных категорий предусмотрены исключения, поэтому окончательное решение зависит от конкретных обстоятельств домохозяйства.

Есть ли дополнительные выплаты в регионах

Отдельные громады могут вводить собственную поддержку для жителей через местные программы. Например, в Виннице после повышения тарифа на воду с 1 июля 2026 года предусмотрена ежемесячная муниципальная компенсация. Ее могут получить жители города и внутренне перемещенные лица через "Прозрачные офисы".

Размер компенсации составляет 113,8 гривен на одного человека для квартир с горячей водой и 149,5 гривен — если горячей воды нет.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что может повлиять на субсидию. В 2026 году получателям помощи необходимо сообщать в Пенсионный фонд Украины о разовом доходе свыше 83 200 гривен. В то же время сама по себе такая выплата не означает автоматической потери субсидии. Важно происхождение средств и то, относятся ли они к доходам, которые учитываются при расчете.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие доходы семьи не влияют на размер субсидии. Единовременную материальную помощь на оздоровление, полученную работником в течение года, ПФУ может не учитывать при расчете выплаты. Поэтому такая помощь от работодателя сама по себе не должна стать причиной для уменьшения субсидии.