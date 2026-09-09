Переплата пенсії: коли ПФУ має право вимагати повернення коштів

Жіночі руки тримають гаманець з грошима. Новини.LIVE

Пенсіонер може отримати від Пенсійного фонду більше грошей, ніж йому належить за розрахунком. Але така переплата не завжди означає, що кошти доведеться повертати. Все залежить від того, через чию помилку виникла зайва виплата та чи подавав пенсіонер недостовірні дані.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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Коли ПФУ може вимагати повернення переплати

Питання повернення надміру виплаченої пенсії регулює стаття 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Вона передбачає, що переплата може бути повернута добровільно або стягнута за рішенням територіального органу ПФУ чи в судовому порядку, якщо вона виникла через зловживання з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних.

Тобто сам факт того, що Пенсійний фонд виявив зайво нараховані кошти, ще не означає автоматичного обов'язку пенсіонера їх повертати.

Зокрема, підставою для стягнення може бути ситуація, коли людина подала документи з неправдивими відомостями або не повідомила про обставини, які впливають на розмір пенсії. Пенсійний фонд також наголошує на необхідності своєчасно повідомляти про зміни, що можуть впливати на пенсійні виплати.

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Якщо помилився сам Пенсійний фонд

Інша ситуація виникає, якщо переплата сталася через помилку під час розрахунку або інші дії органу, на які пенсіонер не впливав.

У такому випадку, за словами юристки з перерахунку пенсій ЮК "Приходько та партнери" Альони Чмони, людина не повинна автоматично погоджуватися на повернення коштів лише через те, що ПФУ назвав отриману суму переплатою.

Судова практика також виходить із того, що для стягнення переплати важливо встановити підстави її виникнення та наявність відповідних дій з боку пенсіонера або страхувальника. Саме по собі рішення ПФУ про наявність переплати не означає, що будь-яка помилково нарахована сума підлягає безумовному поверненню.

Водночас це не означає, що будь-яку переплату, яку допустив Фонд, за жодних обставин не можна стягнути. Питання залежить від конкретних обставин, документів та підстав, через які виникла зайва виплата.

Що робити після вимоги повернути гроші

Якщо пенсіонер отримав повідомлення про переплату, перш ніж переказувати кошти назад, варто попросити ПФУ надати офіційне рішення про визначення переплати та детальний розрахунок її суми.

Також важливо з'ясувати:

за який період утворилася переплата;

який саме розмір коштів ПФУ вважає надміру виплаченим;

через яку причину виникла зайва виплата;

чи пов'язують її з діями самого пенсіонера;

на підставі якого документа Фонд вимагає повернення грошей.

Якщо людина не подавала неправдивих документів, не приховувала інформацію та не вчиняла дій, через які могла виникнути переплата, це має значення для оцінки законності вимоги.

Водночас якщо пенсіонер справді не повідомив ПФУ про зміни, які впливають на виплату, ситуація буде іншою. Саме тому важливо встановити не лише факт переплати, а й причину її виникнення.

Чи можуть забрати частину пенсії

Закон передбачає можливість відрахувань із пенсії у встановленому порядку. Водночас розмір таких відрахувань має відповідати законодавчим обмеженням, а питання стягнення не зводиться до того, що ПФУ може безпідставно забрати будь-яку суму з наступної виплати.

Тому у випадку спору пенсіонеру варто спочатку отримати документи, на підставі яких Фонд визначив переплату, і перевірити правильність розрахунку.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що переплата пенсії у 2026 році не завжди означає обов'язок повернути кошти. Якщо зайві гроші виникли через помилку Пенсійного фонду або іншого державного органу, обставини їх нарахування мають значення. Пенсіонеру варто перевірити підстави та розрахунок переплати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що гроші на банківському депозиті можуть вплинути на право українців отримувати субсидію. Якщо на депозитних рахунках домогосподарства зберігається понад 100 тисяч гривень, це може стати підставою для відмови у виплаті. Водночас ПФУ враховує не окремий вклад, а загальну суму коштів на депозитах.