Рыночные тарифы в Украине — в Нафтогазе готовятся к переменам

Работник энергосферы. Фото: Unplush

В НАК "Нафтогаз Украины" утверждают, что украинскому энергетическому законодательству удалось достичь высокого уровня "синхронизации" с европейским, в частности, с Третьим энергопакетом. Однако без либерализации и прозрачности энергорынка дальнейшая евроинтеграция будет невозможна.

Об этом рассказал глава правления компании Алексей Чернышев.

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Переход на новые европейские правила

По словам чиновника, в Украине на протяжении нескольких лет есть отсоединённый оператор газотранспортной системы и уже более чем 1,5 года отечественная электроэнергетическая система соединена с европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E.

Также с апреля 2023 года хранилища "Укртрансгаза" прошли сертификацию в соответствии с новыми европейскими правилами.

Кроме того, прежде чем стать членом Европейского Союза (ЕС), Украина уже принимает участие в таких инициативах как AggregateEU, являющаяся европейской платформой совместных закупок природного газа.

Рыночные цены на энергоресурсы

В то же время, по словам Чернышева, для интеграции этих условий недостаточно. Весомым шагом, который необходимо будет сделать, должен стать отказ от ручного регулирования тарифов.

Чиновник объяснил, что в Евросоюзе именно рынок позволяет создавать баланс между потреблением энергоресурсов, ценами на них и энергоэффективностью. В то время как в Украине этим в основном вынужден заниматься Кабинет министров.

"Либерализация и прозрачность национального энергетического рынка — must have на пути евроинтеграции", — подчеркнул он.

В то же время, глава правления "Нафтогаза" отметил, что в странах еврозоны проблема неравномерности доходов и преодоления энергетической бедности решается с помощью целевой адресной поддержки. А в Украине путем возложения спецобязанностей на компании, которые из-за этого должны продавать энергоресурс (газ или электроэнергию) по ценам, которые значительно ниже рыночных.

В результате это снижает возможности энергетической сферы осуществлять инвестиции в развитие и лишает потребителей стимула более экономно использовать ресурсы и переходить на энергоэффективность. Поэтому проиграют все.

"Конечно, в условиях военного положения ПСО может быть оправданным как временная мера. Но в перспективе нужны более устоявшиеся решения для конечных потребителей энергии — например адресная помощь", — добавил Чернышев.

Что ждут США относительно тарифов

Стоит отметить, что осенью 2023 года США предоставили Украине список требований по реформам, которые должны быть введены в течение года.

Среди прочего предлагают реализовать план "либерализации тарифов на газ и электроэнергию", то есть повышения цен на энергоресурсы.

В то же время рекомендуют ввести параллельно с этим механизмы социальной защиты для уменьшения удара по кошелькам самых бедных слоев населения.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, энергопоставляющая компания YASNO обновила цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей. Тарифы начнут действовать с 1 февраля 2024 г. для всех небытовых клиентов поставщика универсальных услуг.

Также мы писали, что в 2023 году стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. В частности, на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива цены выросли на 12,8%.