Рыночные тарифы в Украине — в Нафтогазе готовятся к переменам

Переход на "рыночные тарифы" — в Нафтогазе снова заговорили об изменениях
В НАК "Нафтогаз Украины" утверждают, что украинскому энергетическому законодательству удалось достичь высокого уровня "синхронизации" с европейским, в частности, с Третьим энергопакетом. Однако без либерализации и прозрачности энергорынка дальнейшая евроинтеграция будет невозможна.
Об этом рассказал глава правления компании Алексей Чернышев.
Переход на новые европейские правила
По словам чиновника, в Украине на протяжении нескольких лет есть отсоединённый оператор газотранспортной системы и уже более чем 1,5 года отечественная электроэнергетическая система соединена с европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E.
Также с апреля 2023 года хранилища "Укртрансгаза" прошли сертификацию в соответствии с новыми европейскими правилами.
Кроме того, прежде чем стать членом Европейского Союза (ЕС), Украина уже принимает участие в таких инициативах как AggregateEU, являющаяся европейской платформой совместных закупок природного газа.
Рыночные цены на энергоресурсы
В то же время, по словам Чернышева, для интеграции этих условий недостаточно. Весомым шагом, который необходимо будет сделать, должен стать отказ от ручного регулирования тарифов.
Чиновник объяснил, что в Евросоюзе именно рынок позволяет создавать баланс между потреблением энергоресурсов, ценами на них и энергоэффективностью. В то время как в Украине этим в основном вынужден заниматься Кабинет министров.
"Либерализация и прозрачность национального энергетического рынка — must have на пути евроинтеграции", — подчеркнул он.
В то же время, глава правления "Нафтогаза" отметил, что в странах еврозоны проблема неравномерности доходов и преодоления энергетической бедности решается с помощью целевой адресной поддержки. А в Украине путем возложения спецобязанностей на компании, которые из-за этого должны продавать энергоресурс (газ или электроэнергию) по ценам, которые значительно ниже рыночных.
В результате это снижает возможности энергетической сферы осуществлять инвестиции в развитие и лишает потребителей стимула более экономно использовать ресурсы и переходить на энергоэффективность. Поэтому проиграют все.
"Конечно, в условиях военного положения ПСО может быть оправданным как временная мера. Но в перспективе нужны более устоявшиеся решения для конечных потребителей энергии — например адресная помощь", — добавил Чернышев.
Что ждут США относительно тарифов
Стоит отметить, что осенью 2023 года США предоставили Украине список требований по реформам, которые должны быть введены в течение года.
Среди прочего предлагают реализовать план "либерализации тарифов на газ и электроэнергию", то есть повышения цен на энергоресурсы.
В то же время рекомендуют ввести параллельно с этим механизмы социальной защиты для уменьшения удара по кошелькам самых бедных слоев населения.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, энергопоставляющая компания YASNO обновила цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей. Тарифы начнут действовать с 1 февраля 2024 г. для всех небытовых клиентов поставщика универсальных услуг.
Также мы писали, что в 2023 году стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. В частности, на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива цены выросли на 12,8%.
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