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Зміни тарифів на світло — у лютому деякі клієнти YASNO будуть платити за новими цінами

14 січня 2024 15:23
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Ірина Шпак
редактор
Тарифи на світло у лютому зміняться — скільки тепер будуть платити клієнти YASNO
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Енергопостачальна компанія YASNO оновила ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів. Тарифи почнуть діяти з 1 лютого 2024 року для усіх непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг.

Про це повідомила пресслужба енергопостачальної компанії YASNO.

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Як зміняться тарифи на світло у лютому

Для малих непобутових споживачів YASNO зміна тарифів відбувається щомісяця відповідно до постанови НКРЕКП. 

Ціна розраховується за методикою НКРЕКП та включає:

  • ціну купівлі електроенергії на ринку;
  • тариф на послуги оператора системи розподілу; 
  • тариф на послуги оператора системи передачі;
  • тариф на послуги постачальника універсальної послуги.  

У разі незгоди з ціною клієнт має право припинити дію договору.

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Нові ціни на послуги для малих непобутових споживачів. Джерело: YASNO

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у січні 2024 року постачальник електроенергії компанія YASNO, яка входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочне відключення боржників. Відключення світла почнуться наприкінці місяця.

Також ми писали про те, що наразі в Україні не застосовують графіки відключень світла, оскільки в енергосистемі є достатньо ресурсу, щоб забезпечувати електроенергією усіх споживачів. Проте ситуація може кардинально змінитися за декількох причин. 

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
гроші
YASNO
світло

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