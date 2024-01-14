Тарифи на світло у лютому зміняться — скільки тепер будуть платити клієнти YASNO

Зміни тарифів на світло — у лютому деякі клієнти YASNO будуть платити за новими цінами
Енергопостачальна компанія YASNO оновила ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів. Тарифи почнуть діяти з 1 лютого 2024 року для усіх непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг.
Про це повідомила пресслужба енергопостачальної компанії YASNO.
Як зміняться тарифи на світло у лютому
Для малих непобутових споживачів YASNO зміна тарифів відбувається щомісяця відповідно до постанови НКРЕКП.
Ціна розраховується за методикою НКРЕКП та включає:
- ціну купівлі електроенергії на ринку;
- тариф на послуги оператора системи розподілу;
- тариф на послуги оператора системи передачі;
- тариф на послуги постачальника універсальної послуги.
У разі незгоди з ціною клієнт має право припинити дію договору.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що у січні 2024 року постачальник електроенергії компанія YASNO, яка входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочне відключення боржників. Відключення світла почнуться наприкінці місяця.
Також ми писали про те, що наразі в Україні не застосовують графіки відключень світла, оскільки в енергосистемі є достатньо ресурсу, щоб забезпечувати електроенергією усіх споживачів. Проте ситуація може кардинально змінитися за декількох причин.
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