Тарифи на світло у лютому зміняться — скільки тепер будуть платити клієнти YASNO

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Енергопостачальна компанія YASNO оновила ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів. Тарифи почнуть діяти з 1 лютого 2024 року для усіх непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг.

Про це повідомила пресслужба енергопостачальної компанії YASNO.

Читайте також:

Як зміняться тарифи на світло у лютому

Для малих непобутових споживачів YASNO зміна тарифів відбувається щомісяця відповідно до постанови НКРЕКП.

Ціна розраховується за методикою НКРЕКП та включає:

ціну купівлі електроенергії на ринку;

тариф на послуги оператора системи розподілу;

тариф на послуги оператора системи передачі;

тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

У разі незгоди з ціною клієнт має право припинити дію договору.

Нові ціни на послуги для малих непобутових споживачів. Джерело: YASNO

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у січні 2024 року постачальник електроенергії компанія YASNO, яка входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочне відключення боржників. Відключення світла почнуться наприкінці місяця.

Також ми писали про те, що наразі в Україні не застосовують графіки відключень світла, оскільки в енергосистемі є достатньо ресурсу, щоб забезпечувати електроенергією усіх споживачів. Проте ситуація може кардинально змінитися за декількох причин.