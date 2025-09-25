Відео
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Перехід на іншого постачальника газу у "Приват24" — як змінити

Перехід на іншого постачальника газу у "Приват24" — як змінити

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 07:01
У ПриватБанку уточнили правила зміни постачальника газу у Приват24
Карта ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть змінювати постачальників природного газу в онлайн-режимі. Зокрема, таким правом можуть скористатися клієнти державного "ПриватБанку", подавши відповідну заявку новій газопостачальній компанії на сайті "Приват24" в будь-який зручний час.

Про це йдеться в інформації держфінустанови ПриватБанк.

Читайте також:

Можливість зміни постачальника газу через "Приват24"

З питанням щодо правил зміни постачальника природного газу у мобільному застосунку чи на сайті "Приват24" звертаються самі клієнти у соцмережах.

Як зазначають у фінустанові, якщо клієнт виявив бажання змінити газопостачальника, то для цього доведеться звернутися до нової газопостачальної компанії. Вона вирішить всі технічні моменти щодо розірвання договірних відносин з попереднім постачальником. 

"Зараз законодавство дозволяє змінювати постачальника газу онлайн. Подати заявку можна просто на privat24.ua в будь-який зручний час", — йдеться у повідомленні.

Як подати заявку через "Приват24"

Клієнти можуть оперативно подати заявку щодо нової газопостачальної компанії у "Приват24". Для зміни постачальника газу потрібно зробити кілька кроків. А саме:

  • Зайти на сайт privat24.ua;
  • Обрати "Мої постачальники";
  • Вибрати адресу, де треба змінити постачальника;
  • Знайти зі списку "Новий постачальник";
  • Вибрати необхідний тариф;
  • У послугах знайти пункт "Подати заявку";
  • Підписати та дочекатися рішення від нового постачальника.


Раніше ми писали про те, яка проблема може виникнути в питанні надходження соцвиплат на картку ПриватБанку. Банк може кілька місяців блокувати доступ до дитячих соцвиплат.  

Також ми розповідали про ускладнений механізм повернення коштів клієнтам ПриватБанку із заморожених рахунків в рамках фінмоніторингу. Банк може односторонньо розривати ділові відносини. 

комунальні послуги ПриватБанк банки Приват24 газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
