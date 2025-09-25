У ПриватБанку уточнили правила зміни постачальника газу у Приват24

Карта ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть змінювати постачальників природного газу в онлайн-режимі. Зокрема, таким правом можуть скористатися клієнти державного "ПриватБанку", подавши відповідну заявку новій газопостачальній компанії на сайті "Приват24" в будь-який зручний час.

Про це йдеться в інформації держфінустанови ПриватБанк.

Можливість зміни постачальника газу через "Приват24"

З питанням щодо правил зміни постачальника природного газу у мобільному застосунку чи на сайті "Приват24" звертаються самі клієнти у соцмережах.

Як зазначають у фінустанові, якщо клієнт виявив бажання змінити газопостачальника, то для цього доведеться звернутися до нової газопостачальної компанії. Вона вирішить всі технічні моменти щодо розірвання договірних відносин з попереднім постачальником.

"Зараз законодавство дозволяє змінювати постачальника газу онлайн. Подати заявку можна просто на privat24.ua в будь-який зручний час", — йдеться у повідомленні.

Як подати заявку через "Приват24"

Клієнти можуть оперативно подати заявку щодо нової газопостачальної компанії у "Приват24". Для зміни постачальника газу потрібно зробити кілька кроків. А саме:

Зайти на сайт privat24.ua;

Обрати "Мої постачальники";

Вибрати адресу, де треба змінити постачальника;

Знайти зі списку "Новий постачальник";

Вибрати необхідний тариф;

У послугах знайти пункт "Подати заявку";

Підписати та дочекатися рішення від нового постачальника.



