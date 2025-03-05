Перевод средств в ПриватБанке — как правильно осуществить по номеру телефона

Банковское приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут пользоваться удобным вариантом перевода денег по номеру телефона. Важно знать определенные нюансы, которые предусматривает такой сервис.

Об этом говорится на сайте финучреждения.

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Как осуществить перевод денег по номеру телефона

Для того, чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по номеру телефона" в мобильном приложении "Приват24" надо выбрать карту, перейти в меню "Платежные настройки". Там необходимо выбрать "Карту по умолчанию" и активировать "Переводы по номеру телефона".

В банке отмечают, что благодаря такому сервису не нужно узнавать номер карты получателя, а также не надо передавать номер карты отправителю — достаточно лишь знать номер телефона.

Чтобы перевести деньги по номеру телефона, нужно перейти в сервисы, нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне выбрать получателя из своей телефонной книги.

Если его номер подключен к приложению "Приват24", то будет заметна зеленая плашка под его именем, если к другому банку — синяя с названием "Другой банк". Серым цветом будут обозначены пользователи, которые не являются клиентами ПриватБанка, или те, которые не подключены к услуге.

В случае, если еще не выбрана карта для зачисления переводов, то банк предложит сделать это именно при попытке перевести средства.

Если у человека (получателя) сохранен номер телефона отправителя, то будет показан в контактной книге в приложении "Приват24".

Далее необходимо указать только сумму перевода и выбрать тип оплаты комиссии (при наличии).

После этого надо проверить правильность введенных данных и подтвердить платеж. Получатель получит деньги в считанные минуты.

Преимущества переводов по номеру. Источник: ПриватБанк

Какие еще есть нюансы в переводе по номеру телефона

Если клиент отправил перевод, отменить его будет невозможно.

Получатель узнает о том, что ему отправлены деньги, как при обычном переводе — через сообщение.

Отправить такой перевод можно с любой карты ПриватБанка, срок действия которой не истек.

Для подтверждения операции — можно распечатать платежную инструкцию на перевод из истории операций в "Приват24".

Между картами ПриватБанка услуга доступна без взыскания комиссии.

Напомним, ПриватБанк продлил льготные тарифы на международные переводы с валютных карт до конца мая 2025 года. Цены будут снижены вдвое.

Ранее мы писали, что некоторые из клиентов ПриватБанка так и не дождались денег по программе "Зимова єПідтримка". Такая возможность была доступна только до конца зимы.