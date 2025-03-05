Перевод средств в ПриватБанке — как правильно осуществить по номеру телефона

Переводы в ПриватБанке по номеру телефона — что нужно знать
Клиенты государственного "ПриватБанка" могут пользоваться удобным вариантом перевода денег по номеру телефона. Важно знать определенные нюансы, которые предусматривает такой сервис.
Об этом говорится на сайте финучреждения.
Как осуществить перевод денег по номеру телефона
Для того, чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по номеру телефона" в мобильном приложении "Приват24" надо выбрать карту, перейти в меню "Платежные настройки". Там необходимо выбрать "Карту по умолчанию" и активировать "Переводы по номеру телефона".
В банке отмечают, что благодаря такому сервису не нужно узнавать номер карты получателя, а также не надо передавать номер карты отправителю — достаточно лишь знать номер телефона.
Чтобы перевести деньги по номеру телефона, нужно перейти в сервисы, нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне выбрать получателя из своей телефонной книги.
Если его номер подключен к приложению "Приват24", то будет заметна зеленая плашка под его именем, если к другому банку — синяя с названием "Другой банк". Серым цветом будут обозначены пользователи, которые не являются клиентами ПриватБанка, или те, которые не подключены к услуге.
В случае, если еще не выбрана карта для зачисления переводов, то банк предложит сделать это именно при попытке перевести средства.
Если у человека (получателя) сохранен номер телефона отправителя, то будет показан в контактной книге в приложении "Приват24".
Далее необходимо указать только сумму перевода и выбрать тип оплаты комиссии (при наличии).
После этого надо проверить правильность введенных данных и подтвердить платеж. Получатель получит деньги в считанные минуты.
Какие еще есть нюансы в переводе по номеру телефона
Если клиент отправил перевод, отменить его будет невозможно.
Получатель узнает о том, что ему отправлены деньги, как при обычном переводе — через сообщение.
Отправить такой перевод можно с любой карты ПриватБанка, срок действия которой не истек.
Для подтверждения операции — можно распечатать платежную инструкцию на перевод из истории операций в "Приват24".
Между картами ПриватБанка услуга доступна без взыскания комиссии.
Напомним, ПриватБанк продлил льготные тарифы на международные переводы с валютных карт до конца мая 2025 года. Цены будут снижены вдвое.
Ранее мы писали, что некоторые из клиентов ПриватБанка так и не дождались денег по программе "Зимова єПідтримка". Такая возможность была доступна только до конца зимы.
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