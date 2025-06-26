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Переводы в ПриватБанке — что изменилось для клиентов

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Дата публикации 26 июня 2025 07:01
ПриватБанк временно изменил правила денежных переводов с карт — подробности
Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Что известно о временных изменениях правил переводов в ПриватБанке Как присоединиться к получению бонусов за переводы

В государственном финучреждении "ПриватБанк" до конца сентября 2025 года будут действовать обновленные правила относительно некоторых денежных переводов с карт Visa. Согласно им, предусматривается начисление ежемесячных бонусов.

Об этом сообщается на портале госфинучреждения.

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Что известно о временных изменениях правил переводов в ПриватБанке

Согласно информации пресс-службы банка, до 27 сентября этого года установлены новые правила денежных переводов, предусматривающие начисление ежемесячного кэшбэка в 500 и 5 тыс. грн.

Так, если клиенты будут отправлять или получать международные денежные переводы на сумму от 500 грн (в эквиваленте) с картой Visa от ПриватБанка, можно ежемесячно быть участником розыгрыша по начислению вышеуказанных сумм кэшбэка.

По правилам, будут зачислять все виды срочных денежных переводов и международных платежей, которые были получены или отправлены в ПриватБанке. Это может быть SWIFT-перевод, перевод Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress, PrivatMoney, Meest, перевод партнеров PrivatMoney — ZEN.COM, Remitbee, Neema, Paysera, международный Р2Р-перевод с карты на карту Visa в Приват24, перевод Wise, TransferGo, Payoneer, платеж PayPal, Paysend, Revolut, а также даже начисления в виде перевода денежной помощи от международных благотворительных организаций.

Большее количество денежных переводов усилит шансы получить бонус в 500 или 5 тыс. грн на каждом из этапов розыгрыша.

Как присоединиться к получению бонусов за переводы

Соответствующие переводы должны осуществлять исключительно совершеннолетние клиенты, ведь необходимо иметь идентификационный код и активную приватбанковскую карту Visa (карта для выплат, "Универсальная", "Универсальная Gold" или премиальная карта).

Граждане должны зарегистрироваться в акции на портале и начать получать или отправлять денежные переводы с картой Visa на сумму более 500 грн (в эквиваленте).

Ежемесячно за переводы будут ждать бонусы для такого количества граждан:

  • по 500 грн для 1 тыс. клиентов (по 250 каждого ежемесячно);
  • по 5 тыс. грн для 100 клиентов (по 25 ежемесячно).

Напомним, клиентам ПриватБанка предлагают защитить средства от мошенников. В финучреждении рассказали о стоимости услуги и что именно предусматривает.

Ранее мы рассказывали, почему ПриватБанк блокирует счета и как вывести средства. Финучреждение продолжает принимать меры в сфере "предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем".

ПриватБанк деньги банки денежные переводы банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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