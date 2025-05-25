В Ощадбанке объяснили, как именно изменятся лимиты на переводы с 1 июня

Переводы в Ощадбанке — как изменятся лимиты с 1 июня
С 1 июня 2025 года в Ощадбанке заработают новые лимиты на денежные переводы. Соответствующие изменения коснутся переводов как между картами, так и по реквизитам IBAN.
Об этом сообщил глава правления госфинучреждения "Ощадбанк" Сергей Наумов в Telegram.
Необходимость изменений в правилах переводов на рынке
По словам руководителя Ощадбанка, ограничения предусмотрены Меморандумом, заключенным ведущими финансовыми институтами страны, по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг.
Главная цель документа — противодействие мошенничеству, основанному на основе финансовой инфраструктуры, и подведение отечественного платежного рынка под европейские требования.
"Напоминаю читателям своего канала, что с 1 июня, согласно меморандуму крупнейших игроков платежного рынка, меняется автоматический лимит на переводы с банковских счетов", — говорится в сообщении.
Как именно изменятся лимиты на переводы
Согласно новым правилам, для клиентов с низким уровнем риска лимит уменьшится со 150 тыс. гривен до 100 тыс. гривен в месяц. В то же время, для клиентов, имеющих высокий уровень риска лимит будет на том же уровне — 50 тыс. гривен в месяц.
При этом лимиты не распространятся на денежные переводы клиентов, которые имеют подтвержденные источники доходов (зарплатные и другие), и на волонтеров, идентифицированных финучреждением в соответствии с постановлением НБУ "О работе банковской системы в период введения военного положения".
В случае, если нужно осуществить переводы на большую сумму, то необходимо обратиться в отделения банков с документами, которые подтвердят доходы.
Речь идет о таких видах документов:
- зарплатная ведомость;
- справка ОК-05, ОК-07;
- налоговая декларация;
- подтверждение получения средств от госорганов;
- документы о доходах членов семьи или о волонтерской деятельности.
"Советую сделать это заранее, чтобы потом не было неприятных сюрпризов, когда вы не сможете перевести нужную сумму", — добавил Наумов.
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