В Ощадбанке объяснили, как именно изменятся лимиты на переводы с 1 июня

Человек держит карту в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 июня 2025 года в Ощадбанке заработают новые лимиты на денежные переводы. Соответствующие изменения коснутся переводов как между картами, так и по реквизитам IBAN.

Об этом сообщил глава правления госфинучреждения "Ощадбанк" Сергей Наумов в Telegram.

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По словам руководителя Ощадбанка, ограничения предусмотрены Меморандумом, заключенным ведущими финансовыми институтами страны, по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Главная цель документа — противодействие мошенничеству, основанному на основе финансовой инфраструктуры, и подведение отечественного платежного рынка под европейские требования.

"Напоминаю читателям своего канала, что с 1 июня, согласно меморандуму крупнейших игроков платежного рынка, меняется автоматический лимит на переводы с банковских счетов", — говорится в сообщении.

Как именно изменятся лимиты на переводы

Согласно новым правилам, для клиентов с низким уровнем риска лимит уменьшится со 150 тыс. гривен до 100 тыс. гривен в месяц. В то же время, для клиентов, имеющих высокий уровень риска лимит будет на том же уровне — 50 тыс. гривен в месяц.

При этом лимиты не распространятся на денежные переводы клиентов, которые имеют подтвержденные источники доходов (зарплатные и другие), и на волонтеров, идентифицированных финучреждением в соответствии с постановлением НБУ "О работе банковской системы в период введения военного положения".

В случае, если нужно осуществить переводы на большую сумму, то необходимо обратиться в отделения банков с документами, которые подтвердят доходы.

Речь идет о таких видах документов:

зарплатная ведомость;

справка ОК-05, ОК-07;

налоговая декларация;

подтверждение получения средств от госорганов;

документы о доходах членов семьи или о волонтерской деятельности.

"Советую сделать это заранее, чтобы потом не было неприятных сюрпризов, когда вы не сможете перевести нужную сумму", — добавил Наумов.

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