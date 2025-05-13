Тарифы в ПриватБанке — во сколько обходятся срочные денежные переводы

Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам государственного "ПриватБанка" доступна возможность осуществления срочных денежных переводов по всей Украине и за границу. Известно, какие действуют тарифы и как самостоятельно рассчитать стоимость перевода.

Об этом проинформировала пресс-служба государственного финучреждения.

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Осуществление срочных денежных переводов в ПриватБанке возможно благодаря системам:

PrivatMoney;

Western Union;

Ria;

MoneyGram;

Meest;

Welsend;

IntelExpress.

Как объясняют в банке, мгновенные денежные переводы по всей Украине и за границу предусматривают:

четкие и понятные тарифы без скрытых комиссий;

возможность осуществлять переводы как на карточные, так и на банковские счета различных банков;

гарантию высокого уровня защиты финансовых операций благодаря современным технологиям безопасности.

Осуществлять мгновенные переводы клиентам можно:

самостоятельно через приложение "Приват24", терминал или банкомат;

с помощью сотрудников банка в отделении или из контакт-центра.

Как осуществить мгновенный перевод и какие действуют тарифы

Для того, чтобы отправить денежный перевод из ПриватБанка, нужно указать определенные данные. Важно сообщить следующую информацию:

сумма и валюта перевода;

система перевода;

страна получения;

данные получателя;

дополнительная информация в зависимости от страны получения и системы мгновенных переводов.

Тарифы за срочные переводы зависят от платежной системы в случае отправки, без комиссии — на любую карту в случае получения. В частности, стоимость денежного перевода через PrivatMoney на счет (карту) в другом банке Украины составляет 0,5% (минимально 5 грн).

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Стоимость отправки перевода за границу для физлиц по международной платежной системе PrivatMoney (в любом канале инициирования) — 1,5%.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Также клиенты банка могут рассчитать стоимость перевода, указав страну, валюту и сумму в специальном калькуляторе на сайте ПриватБанка.

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке восстановили услугу по продаже билетов от АО "Укрзализныця". Сервис ранее не работал из-за кибератаки.

Также сообщали, что в ПриватБанке перевыпуск карт из-за окончания срока действия бесплатный. Однако в случае потери или повреждения могут взимать небольшую комиссию.

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