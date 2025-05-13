Тарифы в ПриватБанке — во сколько обходятся срочные денежные переводы

Переводы в ПриватБанке — тарифы и как рассчитать стоимость
Клиентам государственного "ПриватБанка" доступна возможность осуществления срочных денежных переводов по всей Украине и за границу. Известно, какие действуют тарифы и как самостоятельно рассчитать стоимость перевода.
Об этом проинформировала пресс-служба государственного финучреждения.
Подробнее о срочных денежных переводах в ПриватБанке
Осуществление срочных денежных переводов в ПриватБанке возможно благодаря системам:
- PrivatMoney;
- Western Union;
- Ria;
- MoneyGram;
- Meest;
- Welsend;
- IntelExpress.
Как объясняют в банке, мгновенные денежные переводы по всей Украине и за границу предусматривают:
- четкие и понятные тарифы без скрытых комиссий;
- возможность осуществлять переводы как на карточные, так и на банковские счета различных банков;
- гарантию высокого уровня защиты финансовых операций благодаря современным технологиям безопасности.
Осуществлять мгновенные переводы клиентам можно:
- самостоятельно через приложение "Приват24", терминал или банкомат;
- с помощью сотрудников банка в отделении или из контакт-центра.
Как осуществить мгновенный перевод и какие действуют тарифы
Для того, чтобы отправить денежный перевод из ПриватБанка, нужно указать определенные данные. Важно сообщить следующую информацию:
- сумма и валюта перевода;
- система перевода;
- страна получения;
- данные получателя;
- дополнительная информация в зависимости от страны получения и системы мгновенных переводов.
Тарифы за срочные переводы зависят от платежной системы в случае отправки, без комиссии — на любую карту в случае получения. В частности, стоимость денежного перевода через PrivatMoney на счет (карту) в другом банке Украины составляет 0,5% (минимально 5 грн).
Стоимость отправки перевода за границу для физлиц по международной платежной системе PrivatMoney (в любом канале инициирования) — 1,5%.
Также клиенты банка могут рассчитать стоимость перевода, указав страну, валюту и сумму в специальном калькуляторе на сайте ПриватБанка.
Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке восстановили услугу по продаже билетов от АО "Укрзализныця". Сервис ранее не работал из-за кибератаки.
Также сообщали, что в ПриватБанке перевыпуск карт из-за окончания срока действия бесплатный. Однако в случае потери или повреждения могут взимать небольшую комиссию.
Читайте Новини.LIVE!