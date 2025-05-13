Тарифи у ПриватБанку — у скільки обходяться термінові грошові перекази

Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтам державного "ПриватБанку" доступна можливість здійснення термінових грошових переказів по всій Україні та за кордон. Відомо, які діють тарифи та як самостійно розрахувати вартість переказу.

Про це поінформувала пресслужба державної фінустанови.

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Детальніше про термінові грошові перекази у ПриватБанку

Здійснення термінових грошових переказів у ПриватБанку можливе завдяки системам:

PrivatMoney;

Western Union;

Ria;

MoneyGram;

Meest;

Welsend;

IntelExpress.

Як пояснюють у банку, миттєві грошові перекази по всій Україні та за кордон передбачають:

чіткі та зрозумілі тарифи без прихованих комісій;

змогу здійснювати перекази як на карткові, так і на банківські рахунки різних банків;

гарантію високого рівня захисту фінансових операцій завдяки сучасним технологіям безпеки.

Здійснювати миттєві перекази клієнтам можна:

самостійно через застосунок "Приват24", термінал чи банкомат;

з допомогою працівників банку у відділенні чи з контакт-центру.

Як здійснити миттєвий переказ та які діють тарифи

Для того, щоб надіслати грошовий переказ з ПриватБанку, потрібно вказати певні дані. Важливо повідомити таку інформацію:

сума та валюта переказу;

система переказу;

країна отримання;

дані одержувача;

додаткова інформація залежно від країни отримання та системи миттєвих переказів.

Тарифи за термінові перекази залежать від платіжної системи у разі надсилання, без комісії — на будь-яку картку у разі отримання. Зокрема, вартість грошового переказу через PrivatMoney на рахунок (картку) в іншому банку України становить 0,5% (мінімально 5 грн).

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Вартість відправлення переказу за кордон для фізосіб по міжнародній платіжній системі PrivatMoney (в будь-якому каналі ініціювання) — 1,5%.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Також клієнти банку можуть розрахувати вартість переказу, вказавши країну, валюту та суму в спеціальному калькуляторі на сайті ПриватБанку.

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку відновили послугу з продажу квитків від АТ "Укрзалізниця". Сервіс раніше не працював через кібератаку.

Також повідомляли, що в ПриватБанку перевипуск карт через закінчення терміну дії безкоштовне. Однак у разі втрати чи пошкодження можуть стягувати невелику комісію.

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