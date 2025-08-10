Переводы в Ощадбанке — какие ограничения на суммы в дневное и ночное время

Переводы в дневное и ночное время в Ощад/24 — какие ограничения
В государственном "Ощадбанке" действуют определенные ограничения на денежные переводы в 2025 году. Правила по пересылке средств в ночное время и сумму, которая не требует SMS-подтверждения, несколько подкорректировали.
Об этом говорится в сообщении представителей Ощадбанка в соцсети Facebook.
Какие предусмотрены ограничения в Ощадбанке в 2025 году
По данным финучреждения, в 2025 году действуют несколько ограничений на финансовые операции через приложение Ощад24/7. Их ввели для того, чтобы обезопасить клиентов от угрозы возможных мошеннических действий. Среди них:
- Ночные ограничения на переводы денег с карт;
- Ограничения на перевод средств с SMS-подтверждением.
Так, согласно "ночному" лимиту для всех банковских карт, запрещено оперировать суммами, превышающими 10 тыс. грн за один подход. Соответствующее ограничение было установлено именно в ночное время, поскольку, как свидетельствует практика, именно в такой период суток фиксируют наибольшую активность мошенников.
Что касается дневных ограничений на переводы средств со счетов через приложение, то банк изменил размер лимита на сумму, не требующую SMS-подтверждения. Долгое время действовало ограничение в 2 тыс. грн, но когда стали фиксировать рост уровня мошенничества, резко снизили до 100 грн. На основе замечаний, полученных от потребителей, банк решил поднять планку на сумму перевода средств. Теперь система посылает пароль в виде обычного SMS-сообщения на финансовый номер телефона, если сумма превышена в 1 тыс. грн.
Такие ограничения предусмотрены постановлением Нацбанка №58 от 3.03.2023 года "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".
Правила осуществления перевода денег в Ощад24/7
Для того, чтобы осуществить перевод средств между картами банка, нужно следовать следующей инструкции:
- в главном меню нажать пункт "Переводы";
- зайти в раздел "Переводы между картами";
- указать необходимый тип перевода;
- выбрать нужную карту, с которой нужно делать перевод;
- указать номер карты получателя/отсканировать;
- согласиться со списанием комиссии;
- подтвердить, нажав "Продолжить";
- ввести пароль SMS/Face ID/Touch ID.
Для осуществления перевода средств на карту другого финучреждения нужно:
- в приложении нажать на раздел "Переводы";
- выбрать пункт "На карту другого банка";
- определить карту, с которой будет осуществлен перевод;
- указать номер карты получателя, вписать необходимую сумму;
- согласиться со списанием комиссии;
- перейти в раздел "Продолжить";
- ввести код SMS/Face ID/Touch ID.
