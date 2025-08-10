Видео
Переводы в дневное и ночное время в Ощад/24 — какие ограничения

Переводы в дневное и ночное время в Ощад/24 — какие ограничения

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 06:01
Переводы в Ощадбанке — какие ограничения на суммы в дневное и ночное время
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" действуют определенные ограничения на денежные переводы в 2025 году. Правила по пересылке средств в ночное время и сумму, которая не требует SMS-подтверждения, несколько подкорректировали.

Об этом говорится в сообщении представителей Ощадбанка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Какие предусмотрены ограничения в Ощадбанке в 2025 году

По данным финучреждения, в 2025 году действуют несколько ограничений на финансовые операции через приложение Ощад24/7. Их ввели для того, чтобы обезопасить клиентов от угрозы возможных мошеннических действий. Среди них:

  1. Ночные ограничения на переводы денег с карт;
  2. Ограничения на перевод средств с SMS-подтверждением.

Так, согласно "ночному" лимиту для всех банковских карт, запрещено оперировать суммами, превышающими 10 тыс. грн за один подход. Соответствующее ограничение было установлено именно в ночное время, поскольку, как свидетельствует практика, именно в такой период суток фиксируют наибольшую активность мошенников.

Что касается дневных ограничений на переводы средств со счетов через приложение, то банк изменил размер лимита на сумму, не требующую SMS-подтверждения. Долгое время действовало ограничение в 2 тыс. грн, но когда стали фиксировать рост уровня мошенничества, резко снизили до 100 грн. На основе замечаний, полученных от потребителей, банк решил поднять планку на сумму перевода средств. Теперь система посылает пароль в виде обычного SMS-сообщения на финансовый номер телефона, если сумма превышена в 1 тыс. грн.

Такие ограничения предусмотрены постановлением Нацбанка №58 от 3.03.2023 года "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Правила осуществления перевода денег в Ощад24/7

Для того, чтобы осуществить перевод средств между картами банка, нужно следовать следующей инструкции:

  • в главном меню нажать пункт "Переводы";
  • зайти в раздел "Переводы между картами";
  • указать необходимый тип перевода;
  • выбрать нужную карту, с которой нужно делать перевод;
  • указать номер карты получателя/отсканировать;
  • согласиться со списанием комиссии;
  • подтвердить, нажав "Продолжить";
  • ввести пароль SMS/Face ID/Touch ID.

Для осуществления перевода средств на карту другого финучреждения нужно:

  • в приложении нажать на раздел "Переводы";
  • выбрать пункт "На карту другого банка";
  • определить карту, с которой будет осуществлен перевод;
  • указать номер карты получателя, вписать необходимую сумму;
  • согласиться со списанием комиссии;
  • перейти в раздел "Продолжить";
  • ввести код SMS/Face ID/Touch ID.

Ранее мы писали, что граждане могут иметь трудности в желании снять большую сумму наличных средств в банкоматах Ощадбанка. Клиентам рекомендуют сразу идти в банковскую кассу.

Также мы рассказывали, взимают ли комиссию во время процедуры актуализации информации в Ощадбанке. Некоторые клиенты рассказали о проблеме, возникшей при попытке внести новые данные.

