Переводы в Ощадбанке — какие ограничения на суммы в дневное и ночное время

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" действуют определенные ограничения на денежные переводы в 2025 году. Правила по пересылке средств в ночное время и сумму, которая не требует SMS-подтверждения, несколько подкорректировали.

Об этом говорится в сообщении представителей Ощадбанка в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Какие предусмотрены ограничения в Ощадбанке в 2025 году

По данным финучреждения, в 2025 году действуют несколько ограничений на финансовые операции через приложение Ощад24/7. Их ввели для того, чтобы обезопасить клиентов от угрозы возможных мошеннических действий. Среди них:

Ночные ограничения на переводы денег с карт; Ограничения на перевод средств с SMS-подтверждением.

Так, согласно "ночному" лимиту для всех банковских карт, запрещено оперировать суммами, превышающими 10 тыс. грн за один подход. Соответствующее ограничение было установлено именно в ночное время, поскольку, как свидетельствует практика, именно в такой период суток фиксируют наибольшую активность мошенников.

Что касается дневных ограничений на переводы средств со счетов через приложение, то банк изменил размер лимита на сумму, не требующую SMS-подтверждения. Долгое время действовало ограничение в 2 тыс. грн, но когда стали фиксировать рост уровня мошенничества, резко снизили до 100 грн. На основе замечаний, полученных от потребителей, банк решил поднять планку на сумму перевода средств. Теперь система посылает пароль в виде обычного SMS-сообщения на финансовый номер телефона, если сумма превышена в 1 тыс. грн.

Такие ограничения предусмотрены постановлением Нацбанка №58 от 3.03.2023 года "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Правила осуществления перевода денег в Ощад24/7

Для того, чтобы осуществить перевод средств между картами банка, нужно следовать следующей инструкции:

в главном меню нажать пункт "Переводы";

зайти в раздел "Переводы между картами";

указать необходимый тип перевода;

выбрать нужную карту, с которой нужно делать перевод;

указать номер карты получателя/отсканировать;

согласиться со списанием комиссии;

подтвердить, нажав "Продолжить";

ввести пароль SMS/Face ID/Touch ID.

Для осуществления перевода средств на карту другого финучреждения нужно:

в приложении нажать на раздел "Переводы";

выбрать пункт "На карту другого банка";

определить карту, с которой будет осуществлен перевод;

указать номер карты получателя, вписать необходимую сумму;

согласиться со списанием комиссии;

перейти в раздел "Продолжить";

ввести код SMS/Face ID/Touch ID.

Ранее мы писали, что граждане могут иметь трудности в желании снять большую сумму наличных средств в банкоматах Ощадбанка. Клиентам рекомендуют сразу идти в банковскую кассу.

Также мы рассказывали, взимают ли комиссию во время процедуры актуализации информации в Ощадбанке. Некоторые клиенты рассказали о проблеме, возникшей при попытке внести новые данные.