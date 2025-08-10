Перекази в Ощадбанку — які обмеження на суми у денний та нічний час

Перекази у денний та нічний час в Ощад/24 — які обмеження
У державному "Ощадбанку" діють певні обмеження на грошові перекази у 2025 році. Правила щодо пересилання коштів у нічний час та суму, що не вимагає SMS-підтвердження, дещо підкоригували.
Про це йдеться у повідомленні представників Ощадбанку у соцмережі Facebook.
Які передбачені обмеження в Ощадбанку у 2025 році
За даними фінустанови, у 2025 році діють кілька обмежень на фінансові операції через застосунок Ощад24/7. Їх запровадили для того, щоб убезпечити клієнтів від загрози можливих шахрайських дій. Серед них:
- Нічні обмеження на перекази грошей з карт;
- Обмеження на перекази коштів з SMS-підтвердженням.
Так, згідно з "нічним" лімітом для всіх банківських карток, заборонено оперувати сумами, що перевищують 10 тис. грн за один підхід. Відповідне обмеження встановили саме в нічний час, оскільки, як свідчить практика, саме в такий період доби фіксують найбільшу активність шахраїв.
Щодо денних обмежень на перекази коштів з рахунків через застосунок, то банк змінив розмір ліміту на суму, що не вимагає SMS-підтвердження. Тривалий час діяло обмеження у 2 тис. грн, та, коли стали фіксувати зростання рівня шахрайства, різко знизили до 100 грн. На основі зауважень, отриманих від споживачів, банк вирішив підняти планку на суму переказу коштів. Тепер система надсилає пароль у вигляді звичайного SMS-повідомлення на фінансовий номер телефону, якщо суму перевищено в 1 тис. грн.
Такі обмеження передбачені постановою Нацбанку №58 від 3.03.2023 року "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".
Правила здійснення переказу грошей в Ощад24/7
Для того, щоб здійснити переказ коштів між картками банку, потрібно дотримуватися такої інструкції:
- у головному меню натиснути пункт "Перекази";
- зайти в розділ "Перекази між картками";
- вказати необхідний тип переказу;
- обрати потрібну картку, з якої треба робити переказ;
- вказати номер картки отримувача/відсканувати;
- погодитись зі списанням комісії;
- підтвердити, натиснувши "Продовжити";
- ввести пароль SMS/Face ID/Touch ID.
Для здійснення переказу коштів на картку іншої фінустанови потрібно:
- в застосунку натиснути на розділ "Перекази";
- обрати пункт "На картку іншого банку";
- визначити карту, з якої буде здійснено переказ;
- вказати номер карти отримувача, вписати необхідну суму;
- погодитись зі списанням комісії;
- перейти в розділ "Продовжити";
- ввести код SMS/Face ID/Touch ID.
