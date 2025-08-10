Перекази в Ощадбанку — які обмеження на суми у денний та нічний час

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" діють певні обмеження на грошові перекази у 2025 році. Правила щодо пересилання коштів у нічний час та суму, що не вимагає SMS-підтвердження, дещо підкоригували.

Про це йдеться у повідомленні представників Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Які передбачені обмеження в Ощадбанку у 2025 році

За даними фінустанови, у 2025 році діють кілька обмежень на фінансові операції через застосунок Ощад24/7. Їх запровадили для того, щоб убезпечити клієнтів від загрози можливих шахрайських дій. Серед них:

Нічні обмеження на перекази грошей з карт; Обмеження на перекази коштів з SMS-підтвердженням.

Так, згідно з "нічним" лімітом для всіх банківських карток, заборонено оперувати сумами, що перевищують 10 тис. грн за один підхід. Відповідне обмеження встановили саме в нічний час, оскільки, як свідчить практика, саме в такий період доби фіксують найбільшу активність шахраїв.

Щодо денних обмежень на перекази коштів з рахунків через застосунок, то банк змінив розмір ліміту на суму, що не вимагає SMS-підтвердження. Тривалий час діяло обмеження у 2 тис. грн, та, коли стали фіксувати зростання рівня шахрайства, різко знизили до 100 грн. На основі зауважень, отриманих від споживачів, банк вирішив підняти планку на суму переказу коштів. Тепер система надсилає пароль у вигляді звичайного SMS-повідомлення на фінансовий номер телефону, якщо суму перевищено в 1 тис. грн.

Такі обмеження передбачені постановою Нацбанку №58 від 3.03.2023 року "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Правила здійснення переказу грошей в Ощад24/7

Для того, щоб здійснити переказ коштів між картками банку, потрібно дотримуватися такої інструкції:

у головному меню натиснути пункт "‎Перекази";

зайти в розділ "‎Перекази‎‎ між картками"‎;

вказати необхідний тип переказу;

обрати потрібну картку, з якої треба робити переказ;

вказати номер картки отримувача/відсканувати;

погодитись зі списанням комісії;

підтвердити, натиснувши "‎Продовжити"‎;

ввести пароль SMS/Face ID/Touch ID.

Для здійснення переказу коштів на картку іншої фінустанови потрібно:

в застосунку натиснути на розділ "‎Перекази"‎;

обрати пункт "‎На картку іншого банку"‎;

визначити карту, з якої буде здійснено переказ;

вказати номер карти отримувача, вписати необхідну суму;

погодитись зі списанням комісії;

перейти в розділ "‎Продовжити"‎;

ввести код SMS/Face ID/Touch ID.

Раніше ми писали, що громадяни можуть мати труднощі у бажанні зняти велику суму готівкових коштів у банкоматах Ощадбанку. Клієнтам рекомендують одразу йти у банківську касу.

Також ми розповідали, чи стягують комісію під час процедури актуалізації інформації в Ощадбанку. Деякі клієнти розповіли про проблему, що виникла під час спроби внести нові дані.