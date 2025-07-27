Жилищные субсидии в 2025 году — какие доходы важны

Человек держит в руках банковскую карточку. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Если у кого-то из украинцев нет возможности в полном объеме рассчитываться за потребленные коммунальные услуги, тогда они могут обратиться за оформлением жилищной субсидии. В таком случае часть расходов будет покрывать государство. Но важно знать, что когда определяется размер субсидии, то учитываются доходы всех людей, которые входят в состав домохозяйства.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, учитывают ли переводы с карты на карту при расчете субсидии.

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В Пенсионном фонде Украины подчеркивают, что учитываются доходы разного типа, среди них:

зарплата;

пенсия;

пособие по безработице;

дивиденды от ценных бумаг и так далее.

Денежные переводы на карточку, особенно из-за границы, могут расценить как доход. Тогда их учтут при оформлении жилищной субсидии, поэтому размер помощи уменьшится или в ее предоставлении откажут.

О чем еще стоит знать

Некоторые украинцы в 2025 году получат дополнительные деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг. Например, в Днепре от 500 до 700 грн заплатят людям с инвалидностью. Эти средства — это дополнение к жилищным субсидиям.

Ранее мы объясняли, в чем разница между льготами и субсидией на ЖКУ. Эта госпомощь рассчитана на людей, которым трудно самостоятельно выполнять квартплату.

Также напомним, что у некоторых граждан могут отобрать субсидию. Известно, какие для этого есть причины.