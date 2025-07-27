Житлові субсидії у 2025 році — які доходи важливі

Людина тримає у руках банківську картку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Якщо в когось з українців немає можливості у повному обсязі розраховуватися за спожиті комунальні послуги, тоді вони можуть звернутися за оформленням житлової субсидії. У такому разі частину витрат покриватиме держава. Та важливо знати, що коли визначається розмір субсидії, то враховуються доходи усіх людей, які входять до складу домогосподарства.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи враховують перекази з карти на карту при розрахунку субсидії.

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Детальніше про субсидію та перекази з карти на карту

У Пенсійному фонді України підкреслюють, що беруться до уваги доходи різного типу, серед них:

зарплата;

пенсія;

допомога з безробіття;

дивіденди від цінних паперів і так далі.

Грошові перекази на картку, особливо з-за кордону, можуть розцінити як дохід. Тоді їх врахують під час оформлення житлової субсидії, тому розмір допомоги зменшиться або у її наданні відмовлять.

Про що ще варто знати

Деякі українці у 2025 році отримають додаткові гроші на оплату житлово-комунальних послуг. Наприклад, у Дніпрі від 500 до 700 грн заплатять людям з інвалідністю. Ці кошти — це доповнення до житлових субсидій.

Раніше ми пояснювали, у чому різниця між пільгами та субсидією на ЖКП. Ця держдопомога розрахована на людей, яким важко самостійно виконувати квартплату.

Також нагадаємо, що в деяких громадян можуть відібрати субсидію. Відомо, які для цього є причини.