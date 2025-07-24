У Нафтогазі пояснили, як заощаджувати на оплаті за природний газ — що треба знати

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" надає можливість оплачувати рахунки за природний газ за кошти від "Національного кешбеку". Там пояснили, як здійснювати відповідну оплату та як це допоможе економити власний бюджет.

Про це повідомляє пресслужба ГК "Нафтогаз України" на сторінці у соцмережі Facebook.

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Умови урядової програми "Нацкешбек"

Програму "Національний кешбек" ініціював уряд восени 2024 року. Вона покликана підтримувати українських виробників. Громадяни повинні купувати українські товари, а за них надходитиме кешбек.

За умовами програми, громадянам повертають 10% кешбеку від вартості товарів та послуг українського виробництва. Максимально за місяць компенсовують до 3 тис. грн.

Щоб почати накопичувати кешбек, потрібно:

відкрити віртуальну картку в застосунку, або фізичну — у відділенні банку;

прив’язати картку до купівлі товарів та оплачувати під час розрахунку;

купувати товари від українських виробників та одержувати щоразу по 10% на спеціальний рахунок.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як розраховуватися нацкешбеком за газ

Як зазначили у компанії, клієнти можуть використовувати накопичені гроші на спецрахунку на оплату комунальних послуг, зокрема природного газу.

Для того, щоб оплатити газ кешбеком, отриманим за держпрограмою, потрібно:

авторизуватися у кабінеті споживача на порталі або в застосунку постачальника газу;

знайти спосіб оплати "Національний кешбек";

підтвердити списання коштів зі спецрахунку.

Оплачувати газ потрібно до 25 числа щомісяця:

в особистому кабінеті;

в чат-ботах GASUA у Viber або Telegram;

на сайті gas.ua без реєстрації (за особовим рахунком/за адресою).

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