Денежные переводы в Украине — какие действуют ограничения с 1 октября

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 октября 2024 года заработали усиленные требования Национального банка Украины (НБУ) к денежным переводам с карты на карту. Теперь действует лимит на ежемесячную сумму.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Лимиты на денежные переводы

Как отмечается, теперь в стране действует новое ограничение на переводы с карты на карту — не более 150 тыс. грн ежемесячно.

Сначала регулятор предлагал нижний предел в 100 тыс. грн, однако после отзывов и обсуждений потолок на переводы повысили. Также НБУ снял ограничения на число разрешаемых транзакций, оставив это решение за банками.

Как пояснили в Нацбанке, изменения не коснутся 98% клиентов украинских финучреждений, ведь большинство осуществляемых операций не превышают порог в 150 тыс. грн.

Новые правила также не распространятся на волонтеров при определенных условиях для обеспечения постоянной поддержки благотворительных и гуманитарных целей.

Не распространятся ограничения и на операции по реквизитам IBAN.

Также новые правила не коснутся:

лиц, у которых ежемесячные доходы не превышают установленную сумму и подтверждены;

переводов между счетами клиента в одном банке;

денежных переводов юридических лиц.

Ограничения нацелены на так называемых "дроперов", чтобы предотвратить использование платежных систем в преступной деятельности.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении НБУ.

Также мы писали, что НБУ обновил услуги национальной платежной системы "Украинское платежное пространство" (НПС "Простір"). Также пересмотрел основные тарифы.