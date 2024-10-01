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Перевод денег с карты — с 1 октября заработали новые правила

1 октября 2024 08:21
Ксения Симонова - Редактор
Денежные переводы в Украине — какие действуют ограничения с 1 октября
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

С 1 октября 2024 года заработали усиленные требования Национального банка Украины (НБУ) к денежным переводам с карты на карту. Теперь действует лимит на ежемесячную сумму.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Как отмечается, теперь в стране действует новое ограничение на переводы с карты на карту — не более 150 тыс. грн ежемесячно.

Сначала регулятор предлагал нижний предел в 100 тыс. грн, однако после отзывов и обсуждений потолок на переводы повысили. Также НБУ снял ограничения на число разрешаемых транзакций, оставив это решение за банками.

Как пояснили в Нацбанке, изменения не коснутся 98% клиентов украинских финучреждений, ведь большинство осуществляемых операций не превышают порог в 150 тыс. грн.

Новые правила также не распространятся на волонтеров при определенных условиях для обеспечения постоянной поддержки благотворительных и гуманитарных целей.

Не распространятся ограничения и на операции по реквизитам IBAN.

Также новые правила не коснутся:

  • лиц, у которых ежемесячные доходы не превышают установленную сумму и подтверждены;
  • переводов между счетами клиента в одном банке;
  • денежных переводов юридических лиц.

Ограничения нацелены на так называемых "дроперов", чтобы предотвратить использование платежных систем в преступной деятельности.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении НБУ.

Также мы писали, что НБУ обновил услуги национальной платежной системы "Украинское платежное пространство" (НПС "Простір"). Также пересмотрел основные тарифы.

НБУ правила деньги денежные переводы банковские карты банковские счета

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